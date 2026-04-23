Die Analyse für Q1 2026 zeigt erhebliche Unterschiede bei den Raten verhinderter Betrugsfälle je nach Herkunftsstadt, die in Teilen Lateinamerikas, Afrikas, des Nahen Ostens sowie Süd- und Südostasiens konzentrierter auftreten

Accertify, ein führender Anbieter von einheitlichen Risikobewertungsplattformen, hat heute die Veröffentlichung seines Global Air Travel Fraud Report: Q1 2026 bekannt gegeben, einer quartalsweise erscheinenden Analyse, in der die Unterschiede hinsichtlich des Betrugsrisikos bei Flugbuchungen je nach Abflugort auf den weltweiten Märkten untersucht werden.

Der Bericht analysiert auf Basis von mehr als 180 Millionen zwischen Januar und März 2026 verarbeiteten Flugbuchungsvorgängen die Betrugsraten nach Abflugort als Indikator für den Ausgangspunkt der Flugstrecke und bietet Fluggesellschaften damit einen praktischen Überblick darüber, wo Betrugsbekämpfungssysteme bei der Buchung am häufigsten eingreifen.

Die Ergebnisse für Q1 2026 zeigen, dass das Betrugsrisiko bei Flugbuchungen ungleichmäßig über die Märkte verteilt ist und es je nach Region und Abflugort erhebliche Unterschiede gibt. Strecken mit Abflugort in Nordamerika und Australien verzeichnen weiterhin durchweg niedrige Betrugsraten, die in der Regel selbst in Städten mit hohem Abflugaufkommen unter einem Prozent bleiben. Demgegenüber weisen mehrere Regionen darunter Lateinamerika, Teile Afrikas, der Nahe Osten sowie Süd- und Südostasien eine deutlich höhere Konzentration an verhinderten Betrugsfällen auf, die an bestimmten Abflugorten sogar um ein Vielfaches höher liegen.

Zu beachten ist, dass die in dem Bericht aufgeführten Betrugsraten sich auf verhinderte Betrugsfälle beziehen, d. h. auf Transaktionen, die aus Betrugsgründen abgelehnt wurden, bevor die Reise angetreten wurde. Das Ranking gibt somit Aufschluss darüber, wo Betrugsbekämpfungssysteme am aktivsten eingreifen, und nicht darüber, wo tatsächlich Betrugsverluste entstanden sind.

Die wichtigsten Ergebnissen des Accertify Q1 2026 Global Air Travel Fraud Report:

Flüge mit Abflugort in Nordamerika und Australien gehören weiterhin global zu den risikoärmsten, was auf ein stabiles Buchungsverhalten und ausgereiftere Systeme zur Betrugsbekämpfung hindeutet.

Lateinamerika und die Karibik weisen mit die höchste Konzentration an verhinderten Betrugsfällen auf, insbesondere in einigen Abflugstädten in Brasilien und Kolumbien.

Das Betrugsrisiko in Europa, dem Nahen Osten und Afrika variiert je nach Ausgangsstadt erheblich. Dies verdeutlicht, dass regionale Durchschnittswerte lokale Risikokonzentrationen verschleiern können.

Die Betrugstrends in Asien sind sehr unterschiedlich. In Ostasien sind die Betrugsraten relativ niedrig und zeigen eine positive Entwicklung, während in Teilen Süd- und Südostasiens ein höherer und ungleichmäßigerer Betrugsdruck zu verzeichnen ist.

"Zu verstehen, wo Betrug aktiv verhindert wird, vermittelt Fluggesellschaften ein klareres Bild der aktuellen Risikolandschaft während der Buchungsphase", so Theodore Esser, Director, Strategic Risk Services bei Accertify. "Indem Fluggesellschaften die Betrugsraten nach Abflugort betrachten, können sie besser erkennen, wo Kontrollmechanismen am häufigsten greifen und wie sich der Reifegrad der Betrugsprävention in den verschiedenen Märkten unterscheidet."

Der Bericht verdeutlicht, dass niedrigere Betrugsraten kein Zufall sind. Vielmehr sind sie tendenziell in Märkten zu beobachten, in denen Fluggesellschaften im Laufe der Zeit in mehrstufige, konsequent angewandte Betrugsbekämpfungsmaßnahmen investiert haben. Höhere Betrugsraten hingegen weisen auf Umgebungen hin, in denen der Betrugsdruck in der Buchungsphase nach wie vor stärker konzentriert ist und häufigere Systemeingriffe erfordert.

Der Q1 2026 Global Air Travel Fraud Report ist hier abrufbar.

Über Accertify

Accertify, Inc. ist ein führender Anbieter einer einheitlichen Risikobewertungsplattform, die Kunden aus verschiedenen Branchen weltweit Lösungen in den Bereichen Betrugsprävention, Rückbuchungsmanagement, Kontoschutz, Missbrauchsprävention und Zahlungsoptimierung bietet. Die Plattform von Accertify schützt den digitalen Handel und hilft Kunden bei der Expansion ihres Geschäfts, indem betrugsbedingte Verluste reduziert und Geschäftsprozesse vereinfacht werden, ohne dabei das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen. Um mehr über Accertify zu erfahren, besuchen Sie bitte www.accertify.com.

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