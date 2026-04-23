Hamburg (ots) -Kriege, Krisen und Konflikte prägen heute den Alltag vieler junger Menschen. Mit dem neuen Format "STABILE ZEITENLAGE" auf den tagesschau-Kanälen bei YouTube und TikTok bieten NDR und tagesschau ihnen Orientierung an. Das Angebot soll komplexe sicherheitspolitische Themen verständlich erklären und greift regelmäßig Fragen aus der Community auf.Im Mittelpunkt stehen Themen wie: Wie sicher ist Europa? Was macht die NATO für uns? Welche Rolle spielt KI im Krieg? Ausgangspunkt der Folgen sind immer wieder Fragen von Nutzer*innen, die journalistisch geprüft, eingeordnet und visuell aufbereitet werden - mit dem Ziel, Zusammenhänge zu vermitteln, ohne zu dramatisieren, und sie im Alltag der Zielgruppe anschlussfähig zu machen."Mit dem neuen Format 'STABILE ZEITENLAGE' stärken wir gezielt die Einordnung von sicherheitspolitischen Themen, einem der zentralen, aber oft schwer zugänglichen Felder unserer Zeit", sagt Sara Maria Manzo, Leiterin der Unit Digitales Video bei ARD-aktuell, "gerade für eine jüngere Zielgruppe schafft das Format verlässliche Orientierung in einer zunehmend komplexen Weltlage."Hostin des Formats ist NDR Moderatorin Julia Faltermeier. Sie führt durch die Videos und macht transparent, wie die Redaktion zu ihren Einschätzungen kommt. Die erste Folge rekonstruiert, wie es am ersten Tag des Iran-Krieges möglich war, zentrale Akteure des Regimes in kürzester Zeit auszuschalten - und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei gespielt haben könnte. Anhand des KI-Systems "Maven Smart System" wird gezeigt, wie moderne Kriegsführung funktioniert, wenn Algorithmen große Datenmengen aus Kamera-, Drohnen- und Satellitenaufnahmen auswerten und militärische Ziele vorschlagen. Gleichzeitig wird deutlich, welche Risiken entstehen können, wenn solche Systeme mit veralteten oder fehlerhaften Daten arbeiten.Die Redaktion "STABILE ZEITENLAGE" arbeitet eng mit dem renommierten NDR Podcast-Team "Streitkräfte und Strategien" zusammen, das seit vielen Jahren vertiefte Analysen zu internationalen Konflikten, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik liefert. Die Expert*innen des Podcasts werden regelmäßig in den Videos zu sehen sein. "Mit 'STABILE ZEITENLAGE' bauen wir auf der großen Expertise von 'Streitkräfte und Strategien' auf und übersetzen sie für ein jüngeres Publikum", sagt Jasmin Klofta, Abteilungsleiterin Innovation im Programmbereich Information des NDR. "Wir verbinden in den Videos sicherheitspolitische Analyse mit einer visuellen Erzählweise, die zu Plattformen wie YouTube und TikTok passt."Der Name "STABILE ZEITENLAGE" verbindet die "stabile Seitenlage" aus der Ersten Hilfe und die viel zitierte sicherheitspolitische "Zeitenwende". Das Format steht damit sinnbildlich für den Anspruch, eine volatile Weltlage einzuordnen und journalistisch Stabilität zu bieten, ohne die Risiken auszublenden."STABILE ZEITENLAGE" erscheint alle zwei Wochen auf dem YouTube-Kanal der tagesschau und in der ARD Mediathek. Auf dem tagesschau-TikTok-Kanal und in der tagesschau-App wird "STABILE ZEITENLAGE" wöchentlich als journalistisches Kurzformat veröffentlicht, das sicherheitspolitische Fragen in unter zwei Minuten beantwortet. Die erste Folge von "STABILE ZEITENLAGE" erscheint am 23. April auf YouTube und TikTok.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6260858