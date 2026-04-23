DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUTOHERSTELLER/CHINA - Kurz vor der Automesse in Peking fallen die deutschen Hersteller auf dem größten Markt der Welt für Elektroautos auf ein historisches Tief. Der gemeinsame Marktanteil von Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz und Porsche bei batterieelektrischen Fahrzeugen in China lag im ersten Quartal 2026 bei nur noch 1,6 Prozent - so wenig wie nie zuvor. Das zeigen Daten des Branchendiensts Marklines für das Handelsblatt. (Handelsblatt)

BILANZEN - Zahlreiche Bilanzen von börsennotierten Unternehmen in Deutschland sind fehlerhaft. Die Finanzaufsicht Bafin habe in den vergangenen Jahren 178 Geschäftsabschlüsse geprüft und dabei in 50 Fällen Fehler festgestellt, sagte der für Bilanzkontrolle zuständige Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch im Interview mit dem Handelsblatt. "Das bedeutet, fast jede dritte von uns geprüfte Bilanz hatte Mängel." Die Bafin hatte im Zuge von Reformen nach dem Wirecard-Skandal 2022 die alleinige Verantwortung für die Bilanzprüfung in Deutschland erhalten. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 23, 2026 00:19 ET (04:19 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.