Balderton gibt heute die Ernennung von Phil Chambers zum Partner bekannt; dort wird er sich auf Investitionen in Unternehmen in der Frühphase konzentrieren.

Phil tritt der Firma nach einer über 20-jährigen Karriere als Gründer, Unternehmer und Angel-Investor im europäischen Technologie-Ökosystem bei, wobei er unter anderem in London, Hamburg und Kopenhagen tätig war. Zuletzt war er als CEO von Orbex tätig, einem schottischen Raumfahrtunternehmen, das zu einem der fünf Gewinner der "European Launcher Challenge" der ESA gekürt wurde.

Vor seiner Tätigkeit bei Orbex war Phil Mitbegründer und CEO von Peakon, einem Unternehmen im Portfolio von Balderton, das sich auf Mitarbeiterengagement spezialisiert hat. Von seinem Hauptsitz in Dänemark aus führte er das Unternehmen durch eine rasante internationale Expansion nach Großbritannien, Deutschland, in die USA und in den asiatisch-pazifischen Raum, bevor es 2021 für 700 Millionen US-Dollar von Workday übernommen wurde. Anschließend war er zweieinhalb Jahre lang als Geschäftsführer bei Workday tätig, wo er den weltweiten Marktanteil von Peakon auf mehrere hundert Millionen US-Dollar im jährlichen wiederkehrenden Umsatz (ARR) ausbaute.

Nachdem er sich schon als Kind für Computer und Technik begeistert hatte, studierte Phil Informatik an der Universität Manchester und arbeitete bei Start-ups wie Gumtree in Großbritannien und dem Hamburger Bewertungsportal Qype. Anschließend wurde er CTO bei Podio, einem in Kopenhagen ansässigen Anbieter von Arbeitsmanagement-Lösungen, der von Citrix übernommen wurde; dort leitete er fortan die Produktlinie GoToMeeting in Santa Barbara. Diese Erfahrung inspirierte ihn dazu, Peakon mitzugründen ein Produkt, das den Markt für Mitarbeiterbefragungen revolutionierte und dafür sorgte, dass kontinuierliche Mitarbeiterbefragungen in vielen Unternehmen zur gängigen Praxis wurden.

Neben seiner Tätigkeit als Geschäftsführer ist Phil einer der aktivsten Angel-Investoren Europas und hat mehr als 100 Start-ups finanziell unterstützt. Bei Balderton wird Phil auf seine eigenen Erfahrungen zurückgreifen, um Gründer bei der Gründung und dem Ausbau ihrer Unternehmen in Europa zu unterstützen.

Bernard Liautaud, Managing Partner bei Balderton, sagte: "Ich habe das Vergnügen, Phil nun schon seit fast einem Jahrzehnt zu kennen. Unsere Zusammenarbeit begann, als ich als Vorstandsmitglied bei Peakon tätig war und miterlebte, wie er das Unternehmen praktisch aus dem Nichts zu einem 700-Millionen-Dollar-Unternehmen aufbaute, das schließlich von Workday übernommen wurde. Auch während seiner Zeit bei Workday und in seinen Jahren bei Orbex blieben wir eng in Kontakt. Ich freue mich außerordentlich, Phil als Partner bei Balderton willkommen zu heißen."

Phil Chambers fügte hinzu: "Ich freue mich sehr, dem Balderton-Team beizutreten: einer unglaublichen Gruppe von Menschen, die mit den beeindruckendsten Unternehmen Europas zusammenarbeitet, und einem Fonds, der sich auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit befindet."

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