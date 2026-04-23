Asian Battery Metals treibt Mongolei-Strategie mit bevorstehenden Kupfer-Gold-Bohrungen voran

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Neu erworbenes Projekt und kurzfristige Explorationsaktivitäten schärfen den Fokus auf einen Multi-Asset-Entwicklungsansatz

Portfolioerweiterung signalisiert strategische Ausrichtung

Asian Battery Metals (ISIN: AU0000340143) hat die Übernahme des Kupfer-Gold-Projekts Maikhan Uul (Red Hill) abgeschlossen und setzt damit ein klares Zeichen zur Ausweitung seines Engagements in kritischen und Basismetallen in der Mongolei.

Die Ergänzung durch Maikhan Uul stärkt ein bestehendes Portfolio, das bereits durch das nahegelegene Yambat-Projekt (Oval Cu-Ni-PGE) verankert ist. Die geringe Entfernung von nur 8 km schafft eine geografisch konzentrierte Asset-Basis, die potenziell zukünftige Entwicklungssynergien unterstützen kann.

Das Management ordnet die Akquisition in eine übergeordnete Strategie ein, eine Pipeline von Rohstoffprojekten aufzubauen, die auf die langfristige Nachfrage nach Kupfer und Gold ausgerichtet ist.

Bohrprogramm steht vor dem Start

Das Unternehmen treibt den Übergang von der Akquisition zur Exploration zügig voran. Die Mobilisierung der Bohranlagen läuft bereits, der Beginn der Bohrungen wird innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe erwartet.

Für das erste Halbjahr 2026 ist ein initiales Bohrprogramm über 1.500 Meter geplant, das Reverse-Circulation- und Diamantbohrtechniken kombiniert. Ziel sind sowohl bekannte Goldmineralisierungszonen als auch tiefere geophysikalische Anomalien, darunter ungetestete leitfähige Platten und interpretierte Feeder-Zonen.

Dieser duale Ansatz spiegelt den Versuch wider, sowohl oberflächennahe Potenziale als auch großräumige mineralisierte Systeme zu testen.

Systematischer Explorationsansatz

Über die Bohrungen hinaus hat das Unternehmen ein strukturiertes Arbeitsprogramm skizziert, das darauf abzielt, das geologische Verständnis des Projekts zu vertiefen. Dazu zählen Gesteinssplitterproben zur Bewertung der Oberflächenmineralisierung sowie die Verifizierung historischer Kupfergehalte aus Gräben.

Geophysikalische Arbeiten spielen eine zentrale Rolle. Eine geplante Induzierte-Polarisation-(3DIP)-Untersuchung sowie Bohrloch-Elektromagnetik sollen die Zieldefinition verfeinern und nachfolgende Bohrphasen steuern.

Die Abfolge dieser Maßnahmen deutet auf eine methodische Explorationsstrategie hin, bei der jede Phase die nächste informiert.

Metallurgische Arbeiten bringen zusätzliche Tiefe

Nach Abschluss der Bohrphase plant Asian Battery Metals metallurgische Testarbeiten bei ALS Laboratories in Perth.

Obwohl sich das Projekt noch in einem frühen Explorationsstadium befindet, zeigt die Einbindung metallurgischer Analysen den Fokus auf das Verständnis potenzieller Aufbereitungseigenschaften identifizierter Mineralisierungen. Dieser Schritt kann wesentlich für die wirtschaftliche Bewertung eines Projekts sein.

Yambat-Projekt liefert breiteren Kontext

Die Aktivitäten des Unternehmens beschränken sich nicht auf Maikhan Uul. Beim Yambat-Projekt sind zwischen April und Juni 2026 mehrere geophysikalische Untersuchungen geplant, gefolgt von Bohrkampagnen bis in den Juli hinein.

Dazu gehören Induzierte-Polarisation-Untersuchungen über dem Copper-Ridge-Prospekt, regionale Programme zur Identifizierung vulkanogener Massivsulfid-Mineralisierung sowie tiefere geophysikalische Arbeiten über mehrere Zielgebiete hinweg.

Wie die regionale Magnetkarte auf Seite 3 zeigt, weisen mehrere Zonen übereinstimmende geophysikalische Anomalien auf, was die Identifikation zahlreicher Explorationsziele innerhalb des größeren Lizenzgebiets unterstützt.

Aufbau einer Multi-Projekt-Explorationsplattform

Die Kombination aus Maikhan Uul und Yambat positioniert Asian Battery Metals mit einem Portfolio, das sowohl Kupfer-Gold- als auch Kupfer-Nickel-PGE-Systeme umfasst. Die Bündelung der Projekte innerhalb eines aussichtsreichen Mineralgürtels ermöglicht eine gewisse operative Kontinuität, insbesondere hinsichtlich Logistik und geologischer Interpretation.

Historische Explorationen bei Maikhan Uul haben bereits ermutigende geochemische und geophysikalische Signaturen sowie gemeldete Bohrergebnisse gezeigt, was die Attraktivität des Projekts unterstreicht.

Das Unternehmen beabsichtigt, diese Assets in aufeinanderfolgenden Explorations- und Evaluationsphasen weiterzuentwickeln, wobei die Arbeitsprogramme an die jeweils erzielten Ergebnisse angepasst werden.

Kurzfristiger Nachrichtenfluss im Fokus

Mit bevorstehenden Bohrungen und mehreren laufenden Arbeitssträngen tritt Asian Battery Metals in eine Phase ein, in der Explorationsergebnisse maßgeblich für Fortschrittsmeldungen sein werden.

Der strukturierte Ansatz - eine Kombination aus Bohrungen, Geophysik, Probenahmen und metallurgischen Tests - deutet auf einen klaren Fokus hin, eine konsistente Datengrundlage über die Projekte hinweg aufzubauen. Gleichzeitig bietet die räumliche Nähe der Projekte potenzielle Effizienzvorteile im weiteren Explorationsverlauf.

Mit zunehmender Aktivität im Jahr 2026 wird die Fähigkeit des Unternehmens, frühe Explorationsergebnisse in klar definierte Mineralisierungen zu überführen, entscheidend für die nächste Entwicklungsphase sein.

Quellen:

web: https://asianbatterymetals.com/

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03081060-6A1321386&v=undefined

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Asian Battery Metals Plc

Land: Australisch

ISIN: AU0000340143

https://asianbatterymetals.com/

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Enthaltene Werte: AU0000340143