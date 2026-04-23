Die LPKF Laser-Aktie hat in den vergangenen vier Monaten eine beeindruckende Rallye hingelegt und stieg rund +240%. Damit hat sich das Chartbild massiv verbessert und der Wert zählt zu den stärksten Titeln am Markt. Nach dem explosiven Anstieg stellt sich nun die Frage, wie lange die Rallye noch trägt oder ob eine Korrektur bevorsteht. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur LPKF Laser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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