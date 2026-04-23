© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaDie Angst vor wachsender KI-Bedrohungen nimmt zu, doch ausgerechnet sie könnte CrowdStrike laut Analysten neuen Rückenwind verleihen.Die Aktie des US-Cybersicherheitsunternehmens CrowdStrike könnte vor einer deutlichen Erholung stehen. Laut einer aktuellen Einschätzung der Investmentbank KeyBanc bietet das Papier trotz wachsender Konkurrenz durch künstliche Intelligenz erhebliches Aufwärtspotenzial. KeyBanc hebt Rating an KeyBanc stufte die CrowdStrike-Aktie von "Sector Weight" auf "Overweight" hoch und setzte ein Kursziel von 525 US-Dollar fest. Die Analysten sehen insbesondere strukturelle Wachstumstreiber im Cybersecurity-Sektor, die durch neue KI-Technologien sogar noch verstärkt werden …Den vollständigen Artikel lesen
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