IKK CLASSIC Das Gesundheitswesen steht unter Druck: steigende Kosten, demografischer Wandel, Fachkräftemangel und zugleich ein wachsender Anspruch der Versicherten an digitale, einfache und ganzheitliche Versorgung. In diesem Spannungsfeld positioniert sich die IKK classic als gestaltende Kraft. Das Jahr 2025 markiert dabei einen wichtigen Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung der größten Innungskrankenkasse Deutschlands. TELEMEDIZIN ALS SCHLÜSSELPROJEKT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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