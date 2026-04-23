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11880 Solutions AG legt Jahresergebnis 2025 und erstes Quartalsergebnis 2026 vor: Stabiles Umsatzniveau und verbessertes EBITDA



23.04.2026 / 08:00 CET/CEST

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Essen, 23. April 2026 - Die 11880 Solutions AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 und im ersten Quartal 2026 eine stabile Geschäftsentwicklung. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds, insbesondere im Digitalgeschäft mit einer stark gestiegenen Anzahl an Insolvenzen in der Kundenzielgruppe, blieb der Umsatz nahezu auf Vorjahresniveau. Das EBITDA lag deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres. Im Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen einen Umsatz von 54,2 Millionen Euro

(2024: EUR 55,6 Mio.) erwirtschaftet. Davon entfielen 43,8 Millionen Euro (2024: EUR 44,2 Mio.) auf das Digitalgeschäft und 10,4 Millionen Euro (2024: EUR 11,4 Mio.) auf das Segment Telefonservices.



Das EBITDA auf Konzernebene stieg auf 4,1 Millionen Euro (2024: EUR 3,9 Mio.). Im Digitalgeschäft lag das EBITDA bei 3,7 Millionen Euro (2024: EUR 3,8 Mio.), während es im Segment Telefonservices mit 0,4 Millionen Euro (2024: EUR 0,1 Mio.) deutlich über Vorjahr lag. Auch im ersten Quartal 2026 erzielte die 11880 Solutions AG mit 13,1 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau (Q1 2025: EUR 13,8 Mio.). Im Digitalgeschäft lag der Umsatz bei 10,5 (Q1 2025: EUR 11,1 Mio.), das Segment Telefonservices trug 2,6 Millionen Euro (Q1 2025: EUR 2,7 Mio.) bei.



Das Gruppen-EBITDA legte gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich zu und erreichte 0,8 Millionen Euro (Q1 2025: EUR 0,3 Mio.). Im Digitalgeschäft konnte das EBITDA im ersten Quartal 2026 von 0,4 Millionen Euro im ersten Quartal 2025 auf 0,8 Millionen Euro verdoppelt werden. Das Segment Telefonservices erzielte ein leicht positives EBITDA von 0,0 Millionen Euro und zeigte ebenfalls eine klare Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (Q1 2025: EUR -0,1 Mio.). Am 1. Mai 2026 übernimmt Martin Walter die Position des Vorstandsvorsitzenden. Das Unternehmen wird seinen Effizienzkurs im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen und gleichzeitig sein Produktportfolio gezielt optimieren. Die Attraktivität der Produkte für die Kundenzielgruppe soll durch zusätzliche Angebote und Weiterentwicklungen im Leistungsumfang nachhaltig erhöht werden. Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet die 11880 Solutions AG auf Konzern-Ebene einen Umsatz zwischen 50 und 54 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 2,6 und 3,2 Millionen Euro. Der Geschäftsbericht 2025 und die Q1-Mitteilung 2026 der 11880 Solutions AG stehen zum Download bereit unter: https://ir.11880.com/finanzberichte



Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com



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