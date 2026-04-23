EQS-News: 11880 Solutions AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis
Essen, 23. April 2026 - Die 11880 Solutions AG verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 und im ersten Quartal 2026 eine stabile Geschäftsentwicklung. Trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds, insbesondere im Digitalgeschäft mit einer stark gestiegenen Anzahl an Insolvenzen in der Kundenzielgruppe, blieb der Umsatz nahezu auf Vorjahresniveau. Das EBITDA lag deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres.
Im Geschäftsjahr 2025 hat das Unternehmen einen Umsatz von 54,2 Millionen Euro
Auch im ersten Quartal 2026 erzielte die 11880 Solutions AG mit 13,1 Millionen Euro einen Umsatz auf Vorjahresniveau (Q1 2025: EUR 13,8 Mio.). Im Digitalgeschäft lag der Umsatz bei 10,5 (Q1 2025: EUR 11,1 Mio.), das Segment Telefonservices trug 2,6 Millionen Euro (Q1 2025: EUR 2,7 Mio.) bei.
Am 1. Mai 2026 übernimmt Martin Walter die Position des Vorstandsvorsitzenden. Das Unternehmen wird seinen Effizienzkurs im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen und gleichzeitig sein Produktportfolio gezielt optimieren. Die Attraktivität der Produkte für die Kundenzielgruppe soll durch zusätzliche Angebote und Weiterentwicklungen im Leistungsumfang nachhaltig erhöht werden.
Für das laufende Geschäftsjahr 2026 erwartet die 11880 Solutions AG auf Konzern-Ebene einen Umsatz zwischen 50 und 54 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 2,6 und 3,2 Millionen Euro.
Der Geschäftsbericht 2025 und die Q1-Mitteilung 2026 der 11880 Solutions AG stehen zum Download bereit unter:
https://ir.11880.com/finanzberichte
Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com
23.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|11880 Solutions AG
|Baumstraße 23
|45128 Essen
|Deutschland
|Telefon:
|0201-80990
|E-Mail:
|info@11880.com
|Internet:
|www.11880.com
|ISIN:
|DE0005118806, DE0005118806, ,
|WKN:
|511880, 511880
|Indizes:
|Prime All Share
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2313364
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