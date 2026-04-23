Die Explorationsausgaben in Kanada steigen in diesem Jahr um 21 % und erreichen damit einen nominalen Rekord. Der Fokus der Explorer liegt auf Gold und Kupfer. Für mehrere Projekte wurden zuletzt ambitionierte Pläne und wesentliche Fortschritte mitgeteilt.

Der Gold- und Kupferexplorer Visionary Copper and Gold (ISIN: CA9279521012, WKN: A41FV3) gab Anfang April den Abschluss der Phase-1-Explorationsbohrungen auf dem Projekt Point Leamington in Zentral-Neufundland bekannt. Zehn Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.556 Metern wurden niedergebracht.

Visionary Copper and Gold entdeckt neue Kupferzone in Neufundland

Auch wenn ein Großteil der Bohrergebnisse noch aussteht, stellen die vorliegenden Resultate die Geologen des Explorers zufrieden. Ein Bohrloch durchteufte breite Gold- und Kupfervorkommen, darunter 20,9 Meter mit 0,35 Gramm Gold und 18,25 Gramm Silber pro Tonne sowie 0,30 % Kupfer und 1,96 % Zink. Die Bohrung durchteufte zudem die neu entdeckte Kraken-Kupferzone, die CEO Max Porterfield als besonders aussichtsreich ansieht. Hier zeigte der Bohrkern über rund 75 Meter eine Konzentration von 0,45 % Kupfer.

Eine zweite Bohrung erweiterte die Streichrichtung der Point Leamington-Lagerstätte auf mehr als 1 km und testete eine 350 m lange, aus der Luft gemessene elektromagnetische Anomalie. Dabei wurden 2,8 Meter mit 1,20 Gramm Gold und 9,96 Gramm Silber pro Tonne sowie 0,62 % Kupfer, 1,87 % Zink durchschnitten.

Die Suche nach Kupfer und Gold hat in Kanada gerade Hochkonjunktur. Wie die kanadische Regierung in einem Bericht im April mitteilte, deuten die Ausgabenabsichten der Unternehmen auf eine deutliche Ausweitung der Exploration und Lagerstättenbewertung hin.

Die geplanten Ausgaben steigen demnach um 21 % auf 5,3 Mrd. USD, was bei Realisierung einen neuen (nominalen) Höchststand bedeuten würde. Dieser Anstieg ist der Regierung zufolge vor allem auf die Goldexploration zurückzuführen. Vorläufige Daten zeigen, dass die Ausgaben im Jahr 2025 um 4 % auf 4,4 Mrd. USD gestiegen sind, nach stabilen Ausgaben von 4,2 Mrd. USD im Jahr 2024.

Kanadas Explorer investieren 5,3 Mrd. USD

"Gold bleibt das wichtigste Explorationsziel in Kanada", heißt es in dem Bericht - aber nicht das einzige. "Anhaltende Bedenken hinsichtlich des künftigen Gleichgewichts von Angebot und Nachfrage haben das Interesse an der Exploration von Basismetallen, darunter Kupfer und Nickel, verstärkt."

Ohne die Junior Explorer wäre der kanadische Explorationssektor nur halb so groß. 2024 investierten Unternehmen dieser Kategorie 2,11 Mrd. USD, im Wesentlichen unverändert gegenüber 2023 (2,12 Mrd. USD). Vorläufige Daten für 2025 deuten auf einen Anstieg der Investitionen auf 2,27 Mrd. USD (+8 %) hin, und die Investitionsabsichten für 2026 lassen einen deutlichen Anstieg auf 2,91 Mrd. USD erwarten. "Dies würde einen neuen nominellen Rekord für die Investitionen von Junior-Explorationsunternehmen darstellen", notiert der Bericht der Regierung.

Die Gründe für die steigenden Ausgaben: Verbesserte Finanzierungsbedingungen und verstärktes Investoreninteresse aufgrund der hohen Metallpreise. Dennoch zeigt ein Blick auf die inflationsbereinigten Explorationsausgaben, dass noch Luft nach oben ist. "Bereinigt um die Inflation bleiben die Explorationsausgaben in konstanten Dollar von 2006 trotz der jüngsten nominalen Höchststände unter ihrem Höchststand von 2011", vermerken die Autoren.

Explorer mit Projektfortschritten und Bohrankündigungen

Die erhöhte Aktivität im Sektor lässt sich auch an Meldungen von Explorern zu Fortschritten bei Projekten ablesen. Cascadia Minerals etwa kündigte im März für die laufende Saison ein 15.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm beim Kupfer-Gold-Projekt Carmacks im Yukon an. Dort waren im vergangenen Jahr unter anderem 26,33 Meter mit 1,53 % Kupfer und 0,35 Gramm Gold pro Tonne gebohrt worden.

Kodiak Copper kündigte im April ein Bohrprogramm für das Kupfer-Gold Porphyrprojekt MPD im Süden British Columbias an. Im Mittelpunkt der Bohrungen steht die Erweiterung der jüngsten ersten Mineralressourcenschätzung (MRE); außerdem sollen mehrere vielversprechende Explorationsziele mit Potenzial für neue Entdeckungen untersucht werden.

Centerra Gold legte im Januar eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung und die Ergebnisse einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA) für das Kemess-Projekt in British Columbia vor. Der technische Bericht wurde im April eingereicht. Die PEA skizziert eine anfängliche Minenlaufzeit von 15 Jahren mit einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 171.000 Unzen Gold und 61 Millionen Pfund Kupfer. Berechnet wurde zudem ein Nettobarwert (NPV 5 %) nach Steuern von 1,1 Mrd. USD und ein interner Zinsfuß (IRR) nach Steuern von 16 %, basierend auf langfristigen Goldpreisen von 3.000 USD pro Unze und 4,50 USD pro Pfund Kupfer.

Star Copper kündigte ein mehrphasiges Explorationsprogramm auf dem Flaggschiffprojekt Star im Nordwesten British Columbias an. Bis zu 15.000 Meter sind geplant - beginnend in einer Zone, in der im vergangenen Jahr 57 Meter mit 0,614 % Kupferäquivalent innerhalb eines 111 Meter langen Abschnitts mit 0,348 % Kupferäquivalent gebohrt worden waren.

Auch Visionary Copper and Gold erwartet die Ergebnisse der acht Bohrungen, von denen sieben die neu entdeckte Kupferzone Kraken untersuchten. Man ist davon überzeugt, dass sie "das Kupferpotenzial von Point Leamington weiter belegen." Die achte Bohrung diente zur Prüfung einer Ressourcenerweiterung der zuvor definierten Lagerstätte.

Das Unternehmen wird an der Börse derzeit mit gut 10 Mio. EUR bewertet. Aufgrund des frühen Stadiums der Bohrungen konnte der Explorer bislang kaum vom günstigen Marktumfeld profitieren. Dies dürfte sich aber rasch ändern, sollten weitere Bohrerfolge das Potenzial des Projekts untermauern.

Weitere Informationen zu Visionary Copper & Gold finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/visionary-copper-gold-mines/

Unternehmen: Visionary Copper & Gold

TSXV: VCG

ISIN: CA9279521012

WKN: A41FV3

Webseite: https://visionarycoppergold.com/

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