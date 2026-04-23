© Foto: Erstellt mithilfe von CanvaDer US-Software-Riese IBM meldet den stärksten Jahresauftakt seit Jahren: Umsatz, Gewinn und Cashflow übertreffen die Erwartungen. Dennoch bricht die Aktie nachbörslich ein. Der US-Technologieriese IBM hat im ersten Quartal 2026 den stärksten Umsatzanstieg zu Jahresbeginn seit langen Jahren erzielt. Der Konzern verbuchte Erlöse von rund 15,9 Milliarden US-Dollar, nach 14,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das lag deutlich über den Markterwartungen von 15,6 Milliarden US-Dollar. Auch beim bereinigten Gewinn übertraf IBM die Prognosen: 1,91 US-Dollar je Aktie statt der erwarteten 1,81 US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte auf 1,22 Milliarden US-Dollar, gegenüber 1,06 Milliarden …Den vollständigen Artikel lesen
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