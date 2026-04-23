Bern (ots) -Es ist so weit, die ersten aktiven Anschlüsse im Nidwaldner Glasfasernetz wurden in Stans und Buochs mit jeweils ca. 500 Anschlüssen zur Vermarktung freigegeben. Somit profitiert der erste Bevölkerungsteil des Kantons von einem neuen FTTH-Zugang. Das Kantonale Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) ist als lokal verankertes Unternehmen Bauherrin. Mit dem EWN investieren Swiss FibreCo AG (SFC) / Swiss Fibre Net AG (SFN) und die Swisscom Schweiz AG gemeinsam in das neue Netz. Auf diesem Netz werden alle grösseren Telekomprovider wie Salt, Sunrise, Quickline und auch Swisscom ihre Dienste anbieten. Damit wird ein grösstmögliches Angebot auf dem offenen Netz sichergestellt.Für das EWN ist das Telekommunikationsgeschäft ein wichtiges Standbein. "Mit dem Ausbau des Glasfasernetzes gehen wir nun einen wichtigen Schritt weiter in Richtung Zukunft, mit SFC haben wir einen guten Partner gefunden, der sich an den hohen Investitionen beteiligt. Das gesamte Telekombusiness runden wir für die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner durch Angebote unserer eigenen Tochterfirma KFN mit den bewährten Produkten der Quickline ab" erklärt Remo Infanger, Direktor des EWN.Kantonale PartnerschaftAndreas Waber, CEO der Swiss Fibre Net AG meint: "Wir sind sehr glücklich, mit dem Kantonalen Elektrizitätswerk Nidwalden als Partner zusammen zu spannen, um nun den Kanton Nidwalden mit den Produkten von Salt und Sunrise sowie zukünftig mit weiteren Service Anbietern bedienen zu können.Mit den ersten Anschlüssen die jetzt in Nidwalden fertig gebaut und bedient werden können, schreiben wir ein nächstes wichtiges Kapitel, in unserer Firmengeschichte. Nicht nur die urbanen Zentren der Schweiz sollen von schnellen Glasfaseranschlüssen profitieren, sondern auch die Einwohnerinnen und Einwohner des schönen Kantons Nidwalden. Zusammen mit EWN machen wir das möglich.SFC und SFN tragen weiterhin dazu bei, dass der schweizweite FTTH-Netzausbau sukzessive erhöht wird, um das langfristige Ziel einer nahezu vollständigen Abdeckung zu erreichen. Davon profitiert die gesamte Schweiz".Swiss Fibre Net AGDie Swiss Fibre Net AG ist ein Gemeinschaftsunternehmen lokaler Energieversorger und Kabelnetz-betreiber in der Schweiz. Sie verbindet die lokalen Glasfasernetze ihrer Netzpartner zum grossflächigen, homogenen und offenen "Swiss Fibre Net" und bietet dieses national tätigen Telekomanbietern zur Nutzung an. Damit garantiert die Swiss Fibre Net AG den Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt.Swiss FibreCo AGDie Swiss FibreCo AG ist eine Tochtergesellschaft der Swiss Fibre Net AG (SFN) und investiert in den Ausbau von Open-Access-Glasfasernetzen in der Schweiz. Ziel ist es, eine flächendeckende, leistungsfähige und nachhaltige Glasfaserinfrastruktur bereitzustellen.Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN)Das EWN ist der lokal verankerte Energiedienstleiter in Nidwalden und bietet ein breit umfassendes Portfolio an Energie- und Telekomdienstleistungen an. Von der Produktion und Verteilung von elektrischer Energie bis hin zu zukunftsorientierten Themen wie Elektromobilität, Photovoltaik, Contracting sowie Wärme- und Kältelösungen wie auch individuellen Telekomlösungen. Als ver-lässlicher Partner steht das EWN den Kundinnen und Kunden zur Seite. Kundenbedürfnisse treiben uns an und bilden den Ideen-Motor zur Entwicklung von innovativen, nachhaltigen und zukunftsorientierten Energielösungen - heute und morgen. Mit Blick auf künftige Generationen tragen wir Sorge zur Umwelt und leisten einen aktiven Beitrag zur Nachwuchsförderung für eine erfolgreiche Energiezukunft. Das EWN ist ein Garant für Transparenz, Vertrauen, Nachhaltigkeit und Sicherheit - gegenüber unseren Mitarbeitenden und Kunden.Kontakt für Medienanfragen und weitere Informationen:Andreas WaberCEO Swiss Fibre Net AG+41 79 668 90 78andreas.waber@swissfibrenet.chhttps://www.swissfibrenet.ch/newsOriginal-Content von: Swiss Fibre Net AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100082423/100939638