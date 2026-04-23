Oy-Mittelberg (ots) -Bauchbeschwerden, Verdauungsprobleme oder ein flaues Gefühl im Magen: Beschwerden im Magen-Darm-Bereich können Unwohlsein hervorrufen. Allein Verdauungsbeschwerden verursachen jedes Jahr Millionen Krankheitstage (1). Auch Kinder sind häufig betroffen: Studien zeigen, dass etwa jedes fünfte Schulkind zeitweise über wiederkehrendesUnwohlsein im Bauchbereich klagt (2). Die Folge sind nicht nur häufige Arztbesuche, sondern auch Fehlzeiten in Schule und Beruf. Naturreine ätherische Öle können helfen, die Beschwerden zu lindern, weil sie nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele guttun.Untersuchungen zeigen immer wieder: Bauchbeschwerden haben oft nicht nur körperliche Ursachen. Auch Alltagsstress, emotionale Anspannungen oder Veränderungen im Alltag können "auf den Magen schlagen". Besonders bei Kindern äußern sich Sorgen, Aufregung oder Unsicherheit häufig über Bauchweh. "Unser Bauch ist eben nicht nur irgendein Körperteil", weiß Aromatherapie-Expertin Anusati Thumm. "Er spiegelt sehr sensibel alles wider, was uns bewegt."Der Grund: Im Gegensatz zu anderen Organen verfügt der Darm über ein eigenes Nervensystem, das eng mit dem Gehirn verbunden ist. Diese sogenannte Darm-Hirn-Achse sorgt dafür, dass Gefühle unmittelbare körperliche Reaktionen im Bauch auslösen können. "Gerade bei Kindern zeigt sich seelischer Alltagsstress häufig als Bauchweh", sagt Anusati Thumm. Übergänge wie der Start im Kindergarten, ein Schulwechsel oder soziale Herausforderungen können sich körperlich bemerkbar machen - oft ohne klare organische Ursache.Aromatherapie: Pflanzenkraft für ein ganzheitliches WohlbefindenViele Familien suchen daher nach sanften Alternativen zur Linderung der Beschwerden und zur ganzheitlichen Unterstützung des Wohlbefindens. Naturreine ätherische Öle bieten wertvolle Unterstützung, weil sie die wohltuende Kraft von Pflanzen mit Berührung, Wärme und Duft verbinden - und damit Körper und Seele gleichzeitig ansprechen. Denn die hochwertigen Pflanzenessenzen wirken stets auf zwei Ebenen: Über die Haut aufgenommen, können sie durch ihre entspannende Wirkung unterstützen. Die Düfte können sich auch über den Geruchssinn auf das limbische System im Gehirn auswirken, jenen Bereich also, in dem Emotionen und Wohlbefinden gesteuert werden.Ätherische Öle für ein gutes BuchgefühlDie folgenden ätherischen Öle haben sich in der aromatherapeutischen Behandlung von Bauchproblemen bewährt:- Majoran: Das würzig-warme Öl gilt als beruhigend und ausgleichend. Angewendet in einem Massageöl kann es helfen, Spannungen im Bauch zu lösen und ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln.- Römische Kamille zählt zu den sanften ätherischen Ölen. Es wirkt lindernd und entspannend und ist ideal für sensible Haut.- Anissamen können mithilfe einer Massage die Verdauung unterstützen, wirken lockernd und können ein angenehmes, wohliges Bauchgefühl fördern.Neu: Die Bauchstreichler-Produkte von PrimaveraDie neuen Bauchstreichler-Produkte des Aromatherapie-Experten und Bio-Pioniers Primavera aus dem Allgäu kombinieren die genannten Pflanzenkräfte. Sie wurden speziell für entspannende Bauchmassagen, warme Auflagen oder Badeanwendungen entwickelt.Gerade bei Babys und Kindern ist eine milde, gut verträgliche Anwendung wichtig. Altersgerecht dosiert, kann das Bauchstreichler Kraftkonzentrat bio schon ab sechs Monaten angewendet werden. Das Kraftkonzentrat ist ein vielseitig einsetzbares Produkt und kann eine ideale Ergänzung für jede Haus- und Reiseapotheke sein. In Mandelöl gemischt, kann es für Massagen, zur Körperpflege und als Badezusatz verwendet werden.Das gebrauchsfertige Bauchstreichler Massageöl bio ist ein krautig-duftendes Pflegeöl für ausgleichende Bauchmassagen und eine warme Körpermitte. Es eignet sich zur Anwendung bereits ab sechs Jahren, etwa für sanfte Bauchmassagen bei Unwohlsein und Verdauungsbeschwerden, aber auch für wärmende Wickel und Auflagen. In Verbindung mit einer sanften Bauchmassage kann es den Magen-Darm-Bereich lockern und bei Unwohlsein lindernd wirkenDIY: Wohltuende Rituale für einen entspannten BauchBäuchleinwohl Baby-Öl ab 6 Monaten1 Tropfen Bauchstreichler Kraftkonzentrat bio50 ml. Mandelöl bioKraftkonzentrat mit dem Mandelöl mischen. Mit angewärmten Händen Bauch und Füße sanft massieren. Ruhige Worte, ein gleichmäßiger Rhythmus und der vertraute Duft schaffen Nähe und Vertrauen.Wohlig-warme Bauchauflage für Kinder ab 6 Jahren1 bis 2 Tropfen Bauchstreichler Kraftkonzentrat bio10 ml Bio-Pflegeöl, z. B. Johanniskrautöl bioKraftkonzentrat in das Pflegeöl geben und mischen. Ein kleines, leicht angewärmtes Baumwolltuch mit der Mischung damit tränken und auf den Bauch legen. Mit einem schützenden Tuch abdecken. Dann eine Decke darüberlegen. Auf diese Weise können die duftenden Pflanzenkräfte der ätherischen Öle ihre Wirkkraft voll entfalten. Eine Wärmflasche oder ein Kirschkernkissen an den Füßen laden zusätzlich zum Entspannen ein.Quellen:(1) AOK / WIdO - Fehlzeiten-Report 2025: Krankheitsbedingte Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft im Jahr 2024. https://ots.de/LUUe8W(2) S. Mühlig, F. Petermann: Idiopathischer Bauchschmerz im Kindesalter, 1997. https://link.springer.com/article/10.1007/s004820050078Pressekontakt:Presse PRIMAVERA LIFE GMBHMarion Keller-HanischdörferTel: 08366-8988-931Mail: marion.keller@primaveralife.comOriginal-Content von: PRIMAVERA LIFE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116667/6260905