BÖRSE AKTUELL: Waffenstillstand beflügelt Kursgewinne an der Wall Street, politische Unsicherheit bleibt bestehen

Die Börse Aktuell zeigt eine starke Entwicklung an der Wall Street: Die wichtigsten US-Indizes schlossen deutlich im Plus. Der S&P 500 legte um rund 1% zu, der Nasdaq gewann über 1,6% und der Dow Jones stieg um 0,8%. Auslöser der Rally waren Markt News über eine angekündigte Waffenruhe durch US-Präsident Donald Trump im Vorfeld möglicher Gespräche mit dem Iran.

Markt News: Unsicherheit trotz diplomatischer Annäherung

Laut Berichten aus dem Weißen Haus wurde kein konkreter Zeitplan für eine Verlängerung der Waffenruhe festgelegt. Diese Flexibilität soll Verhandlungen erleichtern, verdeutlicht jedoch die Unsicherheit über die Stabilität der Vereinbarung. Gespräche könnten bereits am Freitag beginnen, abhängig vom Fortschritt der Vermittlungen. Eine Wiederaufnahme des Dialogs innerhalb von 36 bis 72 Stunden erscheint möglich, bleibt jedoch unsicher.

Iranische Vertreter sehen weiterhin große Hürden, insbesondere bei Sanktionen, angeblichen Vertragsverletzungen und Drohungen. Eine vollständige Waffenruhe sei nur sinnvoll, wenn auch Restriktionen aufgehoben werden.

Ölpreis steigt weiter - Auswirkungen auf die globale Wirtschaft

Im Zuge der Spannungen bleibt der Ölpreis erhöht. Brent notiert aktuell bei etwa 97 US-Dollar pro Barrel. Die Markt News zeigen, dass steigende Energiepreise zunehmend wirtschaftlichen Druck erzeugen.

Deutschland hat seine Wachstumsprognose für 2026 deutlich gesenkt - von etwa 1% auf 0,5%. Belastend wirken hohe Energiepreise, schwache Exporte und steigende Inflation....

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