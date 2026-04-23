Bochum, München (ots) -- Aral-Chef Bothe: "Partnerschaft mit PAYBACK bietet großen Mehrwert für unsere Kunden"- PAYBACK Chef Brugger: "Unsere gemeinsame Entwicklung ist geprägt von Service, Innovation und Digitalisierung"- Im Jubiläumsjahr gibt es besonders attraktive PAYBACK CouponsAral und PAYBACK vereint zwei Jahrzehnte Partnerschaft: Seit Mai 2006 ist der größte Anbieter im deutschen Tankstellenmarkt ein zentraler Bestandteil des führenden Bonusprogramms und PAYBACK wiederum ein wichtiger Part im Mobilitäts- und Serviceangebot von Aral. Davon profitieren im Jubiläumsjahr vor allem die Kunden: Sie dürfen sich über Coupons mit besonders hoher Punktevervielfachung und Möglichkeiten zum Sparen freuen. Am ersten Maiwochenende (02./03.05.2026) können Kunden beispielsweise mit der PAYBACK App sogar 20fache Punkte sammeln. Aral und PAYBACK planen im Jubiläumsjahr zudem viele weitere Aktionen, um Kunden Vorteile zu bieten."Die Partnerschaft mit PAYBACK bedeutet einen großen Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden an Aral Tankstellen", betont Achim Bothe, Vorstandsvorsitzender von Aral. "Neben hochwertigen Kraftstoffen, ultraschnellem Laden und einem attraktiven Shop-Angebot ist ein leistungsstarkes Bonusprogramm wie PAYBACK ein unverzichtbarer Pfeiler unseres Angebots. Wir sind stolz auf diese gemeinsame Erfolgsgeschichte. PAYBACK ist ein wichtiger Multiplikator für uns, denn über die verschiedenen PAYBACK Kanäle erzielt Aral jährlich rund 140 Millionen Kundenkontakte. Für das gemeinsame Jubiläumsjahr haben wir uns spannende und attraktive Aktionen überlegt, von denen unsere Kundinnen und Kunden profitieren werden.""Aral ist einer der wichtigsten Partner im PAYBACK Programm und wird sowohl von unseren 35 Millionen Kundinnen und Kunden als auch von der gesamten PAYBACK Familie mit 700 Unternehmen sehr geschätzt", so Bernhard Brugger, Geschäftsführer von PAYBACK. "Unsere Entwicklung ist geprägt von den Themen Service, Innovation und Digitalisierung. Schon 70 Prozent der PAYBACK Kunden von Aral nutzen die PAYBACK App. Services wie PAYBACK PAY oder Fuel & Go zeigen, wie wir Mobilität, Bezahlen und Bonusprogramm intelligent miteinander verbinden. Auch künftig werden wir unsere Partnerschaft weiterentwickeln - mit neuen Services, attraktiven Aktionen und einem klaren Fokus auf die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden", so Brugger. Zu diesen Bedürfnissen zähle, dass viele Kunden das Loyalty-Programm weiterhin mit Plastikkarte und Papiercoupons nutzen wollen. "Dies werden wir auf Wunsch der Konsumenten natürlich weiter beibehalten", so Brugger.An Aral Tankstellen können PAYBACK Punkte für alle Kraftstoffe gesammelt und eingelöst werden. Darüber hinaus profitieren PAYBACK Kunden an teilnehmenden Stationen beim Laden ihrer Fahrzeuge mit Aral pulse, beim Einkauf frischer Snacks oder Kaffeespezialitäten im Shop oder Bistro sowie bei der Autowäsche. Mit personalisierten Coupons in der PAYBACK App, auf PAYBACK.de oder in der Punktepost sind deutlich mehr Punkte und damit Einsparungen möglich.Über Aral:Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral größter Anbieter in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten - daher auch der Firmenname "Aral". Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke der bp in Deutschland. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten Kundinnen und Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke "Aral pulse" zu den größten Anbietern von öffentlich zugänglichen ultraschnellen Ladestationen in Deutschland.Über PAYBACK:PAYBACK ist das führende Bonusprogramm, das allein in Deutschland schon von über 35 Millionen Kundinnen und Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von mehr als 700 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Ein Programm - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sie sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte werden wieder eingelöst, der überwiegende Teil direkt bei den Partnern oder in Prämien. Die praktische PAYBACK App bündelt das mobile Punkte sammeln, Punkte einlösen, Coupons aktivieren und Bezahlen. Sie wird schon von 18 Millionen Nutzerinnen und Nutzern verwendet und ist vielfach ausgezeichnet, zuletzt als "Lieblingsapp der Deutschen 2026" (WirtschaftsWoche), "App mit dem größten Mehrwert 2026" (Süddeutsche Zeitung) und "Nutzerfreundlichste App" (Focus Money). PAYBACK ist zudem "Kundenkönig" (BILD), "Leading Innovator 2026" (FOCUS) und mehrfacher "Top Employer" (Top Employers Institute).Pressekontakt:Nina Purtscher-GrassPressesprecherinMobil: 0172 94 30 713nina.purtscher@PAYBACK.netPAYBACK.Group | PAYBACK.deKai KrischnakPressesprecherTel: +49 234 4366-2056presse@aral.dewww.aral.deOriginal-Content von: PAYBACK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102404/6260910