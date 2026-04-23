© Foto: Seung-il Ryu - NurPhotoSK Hynix legt starke Zahlen vor und profitiert dabei massiv von der boomenden Nachfrage durch künstliche Intelligenz.Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix hat im ersten Quartal ein weiteres Rekordergebnis vorgelegt. Steigende Preise und eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für künstliche Intelligenz trieben Gewinn und Margen auf Höchststände - dennoch blieb der Umsatz leicht hinter den Erwartungen zurück. Gewinnexplosion trotz leichter Umsatzenttäuschung Für das erste Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 52,58 Billionen Won (rund 35,55 Milliarden US-Dollar) und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen von 53,55 Billionen Won. Der operative Gewinn …Den vollständigen Artikel lesen
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