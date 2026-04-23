Wolfram und Antimon im Fokus: Neue Lieferketten treiben American Tungsten & Antimony und Deutsche Rohstoff AG an

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Geopolitische Spannungen und strukturelle Engpässe verschieben die Kräfteverhältnisse im Markt für strategische Metalle.

Ein Markt im Umbruch durch geopolitische Realität

Der globale Markt für kritische Rohstoffe erlebt eine Phase grundlegender Neuordnung. Wolfram und Antimon gelten als unverzichtbare Bestandteile moderner Industrieanwendungen - von Halbleitern bis hin zu Verteidigungssystemen. Gleichzeitig wächst der Druck auf westliche Industrienationen, ihre Abhängigkeit von China zu reduzieren, das bislang einen Großteil der weltweiten Produktion kontrolliert.

Diese Entwicklung schafft Raum für neue Akteure und strategische Initiativen. Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette positionieren sich neu, um Versorgungslücken zu schließen und langfristige Lieferstabilität zu gewährleisten.

American Tungsten & Antimony setzt auf integrierte US-Wertschöpfung

Ein zentraler Akteur in diesem Transformationsprozess ist die American Tungsten & Antimony Ltd. (WKN: A41XT2 / ISIN: AU0000445603). Das Unternehmen verfolgt einen klaren Ansatz: den Aufbau einer vollständig integrierten Lieferkette für Wolfram und Antimon innerhalb der Vereinigten Staaten.

Im Fokus steht dabei die Reaktivierung und Modernisierung von Verarbeitungsanlagen in Utah. Parallel dazu treibt das Unternehmen die Exploration seines "Wildcat"-Projekts voran. Ziel ist es, neben Wolfram auch Antimon zu fördern - ein Metall, dessen Bedeutung durch jüngste Exportrestriktionen aus Asien deutlich zugenommen hat.

Investitionsphase prägt aktuelle Finanzkennzahlen

Die jüngsten Halbjahreszahlen zum 31. Dezember 2025 spiegeln die intensive Entwicklungsphase wider. American Tungsten & Antimony weist einen Nettoverlust von rund 1,18 Millionen AUD aus. Diese Zahlen sind jedoch im Kontext der strategischen Aufbauarbeit zu sehen.

Der Fokus liegt derzeit klar auf Infrastruktur, Exploration und langfristiger Positionierung. In einem Markt, der zunehmend von Versorgungssicherheit geprägt ist, gewinnt dieser Ansatz an Relevanz. Insbesondere die Kombination aus Primärrohstoff und kritischem Nebenprodukt könnte sich als struktureller Vorteil erweisen.

Deutsche Rohstoff AG realisiert Werte im Wolfram-Segment

Parallel dazu zeigt die Deutsche Rohstoff AG (WKN: A0XYG7 / ISIN: DE000A0XYG76), wie bestehende Engagements im Wolfram-Sektor monetarisiert werden können. Das Unternehmen hat einen Großteil seiner Beteiligung an der kanadischen Almonty Industries Inc. (WKN: A1JSSD / ISIN: CA0203981034) veräußert.

Durch den Verkauf von rund 9,2 Millionen Aktien erzielte die Gesellschaft einen Mittelzufluss von etwa 7,3 Millionen CAD. Gleichzeitig wurde ein signifikanter Buchgewinn realisiert. Diese Transaktion unterstreicht die gestiegene Bewertung von Wolfram-Assets im aktuellen Marktumfeld.

Kapitalallokation und strategische Flexibilität

Trotz des Teilverkaufs bleibt die Deutsche Rohstoff AG mit einer Beteiligung von knapp 5% weiterhin im Wolfram-Sektor engagiert. Diese Restposition sichert optionalen Zugang zu weiteren Wertsteigerungen.

Die freigesetzten Mittel sollen vor allem in das Kerngeschäft im US-Ölsektor reinvestiert werden, das derzeit hohe Margen generiert. Damit kombiniert das Unternehmen kurzfristige Cashflow-Stärke mit strategischer Präsenz in einem langfristig relevanten Rohstoffsegment.

Almonty Industries als operativer Eckpfeiler

Während Explorationsunternehmen und strategische Investoren ihre Positionen ausbauen, bleibt Almonty Industries ein zentraler operativer Akteur im westlichen Wolframmarkt. Das Unternehmen treibt insbesondere das Sangdong-Projekt in Südkorea voran. Dieses Projekt zählt zu den größten Wolframvorkommen außerhalb Chinas und steht kurz vor der Produktionsaufnahme.

Ein entstehendes Ökosystem außerhalb Chinas

Die parallelen Entwicklungen bei American Tungsten & Antimony, Deutsche Rohstoff AG und Almonty Industries verdeutlichen die Entstehung eines neuen industriellen Ökosystems. Dieses reicht von Exploration über Verarbeitung bis hin zur Produktion. Ziel ist es, eine stabile und politisch unabhängige Versorgung mit kritischen Metallen sicherzustellen. Dabei ergänzen sich etablierte Produzenten und aufstrebende Entwickler in zunehmendem Maße.

Strukturelle Nachfrage als langfristiger Treiber

Die Nachfrage nach Wolfram und Antimon dürfte strukturell hoch bleiben. Technologische Entwicklungen, steigende Verteidigungsausgaben und der Ausbau moderner Infrastruktur wirken als nachhaltige Treiber. Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt und geografisch konzentriert. Diese Kombination erhöht die strategische Bedeutung neuer Projekte und Investitionen in alternative Lieferketten.

Ausblick: Strategische Metalle im Zentrum industrieller Politik

Der Wettbewerb um kritische Rohstoffe entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Element wirtschaftspolitischer Strategien. Unternehmen wie American Tungsten & Antimony und die Deutsche Rohstoff AG agieren in diesem Umfeld nicht isoliert, sondern als Teil einer breiteren Neuordnung globaler Lieferketten. Mit wachsender politischer Unterstützung und steigender industrieller Nachfrage könnte der Sektor weiter an Dynamik gewinnen. Die aktuellen Entwicklungen deuten darauf hin, dass Wolfram und Antimon auch über das Jahr 2026 hinaus im Fokus von Industrie und Kapitalmärkten bleiben werden.

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Quelle:

https://wcsecure.weblink.com.au/pdf/AT4/03076246.pdf

https://www.boerse-express.com/news/articles/deutsche-rohstoff-aktie-wolfram-meilenstein-878633

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American Tungsten & Antimony

Land: Perth, Australia

ISIN: AU0000046021

WKN: A2P4LQ

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Enthaltene Werte: DE000A0XYG76,AU0000445603,AU0000046021