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TMGM meldet für März 2026 ein Rekordhandelsvolumen von 3 Billionen US-Dollar



23.04.2026 / 09:05 CET/CEST

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SYDNEY, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- TMGM gab heute bekannt, dass das Unternehmen im März 2026 ein Handelsvolumen von insgesamt rund 3 Billionen US-Dollar verzeichnete, was das höchste monatliche Handelsvolumen in der Unternehmensgeschichte darstellt. Dieser Anstieg spiegelt die verstärkte Handelsaktivität in einer Phase erhöhter Marktvolatilität wider. Die Handelsaktivitäten konzentrierten sich vor allem auf Gold-CFDs (XAUUSD), auf die rund 80 % des gesamten Handelsvolumens entfielen, wodurch sie den entscheidenden Einfluss auf die Gesamtperformance hatten. Gold-CFDs standen im gesamten März weiterhin im Mittelpunkt des Marktgeschehens, gestützt durch anhaltende Volatilität und sich wandelnde makroökonomische Rahmenbedingungen. Als weithin anerkannter sicherer Hafen verzeichnete er anhaltendes Interesse, wobei die Kursbewegungen auf den globalen Märkten vermehrt Handelsmöglichkeiten eröffneten. Neben Gold-CFDs verzeichnete TMGM anhaltende Handelsaktivitäten bei anderen CFD-Instrumenten, darunter wichtige Aktienindizes wie der Nasdaq (NAS100) und CFDs auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoin (BTCUSD). Obwohl diese Instrumente nur einen geringeren Anteil am Gesamtvolumen ausmachten, wurden sie weiterhin rege gehandelt, was auf ein breiteres Engagement über mehrere Märkte hinweg hindeutet. Die allgemeinen Handelsmuster lassen eine Konzentration auf hochliquide Instrumente erkennen, wobei sich die Handelsaktivitäten auf Vermögenswerte verteilen, die stärker auf kurzfristige Kursbewegungen reagieren. Die Daten von TMGM spiegeln dieses allgemeine Marktumfeld wider, in dem die Volatilität zu einer erhöhten Handelsaktivität bei den wichtigsten Handelsprodukten geführt hat. "Dieser Meilenstein spiegelt die anhaltende Handelsaktivität in einer Phase lebhafter Marktbedingungen wider. Wir verzeichneten im gesamten März eine rege Handelsaktivität, insbesondere bei Gold-CFDs, da die Kursbewegungen mehr Handelsmöglichkeiten eröffneten", erklärte TMGM. Angesichts der sich wandelnden Marktbedingungen bietet TMGM weiterhin Zugang zu den globalen Finanzmärkten und unterstützt seine Kunden dabei, Phasen der Volatilität mit Beständigkeit und Zuverlässigkeit zu meistern. Informationen zu TMGM Die TMGM Group wurde 2013 in Sydney, Australien, gegründet und ist offizieller regionaler Partner des FC Chelsea. Als Broker für den weltweiten Handel mit Finanzprodukten unterliegt TMGM der Aufsicht der ASIC (Australien), der VFSC (Vanuatu), der FSC Mauritius und der FSA (Seychellen). Haftungsausschluss: Anlagen in gehebelte Produkte sind mit hohen Risiken verbunden und nicht für alle Anleger geeignet. Sie haben kein Interesse an dem zugrunde liegenden Vermögenswert. Bitte lesen Sie die Kundenvereinbarung und die weiteren Informationsunterlagen, die auf unserer Website bereitgestellt sind. Die vorstehenden Informationen werden von der TMGM Group (Trademax Australia Limited, ABN 76 162 331 311, AFSL 436416, Trademax Global Markets (SE) Limited, FSA-Lizenznummer SD224, Trademax Global Limited, VFSC 40356 und Trademax Global Markets (International) Pty Ltd, Unternehmensnummer 195323, Mauritius Investment Dealer-Lizenznummer GB22201012). Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963144/0421___EN_01.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/tmgm-meldet-fur-marz-2026-ein-rekordhandelsvolumen-von-3-billionen-us-dollar-302751029.html



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