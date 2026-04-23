Unser H1-preview deutet darauf hin, dass die berichteten Vergleichszahlen weiterhin durch die außergewöhnlich hohe Vorjahresbasis verzerrt sind, die operative Entwicklung jedoch klar intakt bleibt. Wir erwarten für H1 einen Auftragseingang von EUR 2,2 Mrd., Umsätze von EUR 1,15 Mrd. sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 5,4%, was aus unserer Sicht auf eine weiterhin solide operative Umsetzung hindeutet und das Vertrauen in den Gesamtjahresverlauf stützt. Mit der Veröffentlichung des H1-Finanzberichts am 11. Mai 2026 sehen wir aktuell keine Faktoren, die die übergeordnete Investment-These infrage stellen. Kosteninflation sollte kurzfristig kein Thema sein, da Altverträge ohne Inflationsklauseln bereits zu weit fortgeschritten sind, um noch wesentlich beeinflusst zu werden. Vor diesem Hintergrund erscheint die FY-Margen Guidance von ~6% sehr gut erreichbar. KAUFEN. Price Target 125,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tkms-ag-co-kgaa
© 2026 mwb research