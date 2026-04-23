Ethereum hat in den letzten Tagen wieder an Stärke gewonnen und sich über die Marke von 2.300 US$ zurückgearbeitet. Die Stimmung am Markt dreht, Käufer werden aktiver und treiben die Bewegung nach oben. Gleichzeitig zeigt ein Blick auf die Daten, dass sich im Hintergrund bereits neue Spannungen aufbauen. Ethereum Kurs: Kommt nach dem Anstieg der Rücksetzer? Die geopolitische Lage bleibt angespannt, wird aktuell aber weniger stark eingepreist. Viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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