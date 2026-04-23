Die VEMA und die BCA vertiefen ihre Kooperation. Die Maklergenossenschaft aus Heinersreuth steigt bei dem Maklerpool als Aktionärin ein. Ziel ist u. a., VEMA-Maklern den Zugriff auf Investmentangebote zu sichern. Die Entscheidung soll für die VEMA die Wettbewerbsfähigkeit ausbauen. Franken und Hessen - zwei Regionen, die historisch betrachtet nicht nur geographisch nicht weit auseinander liegen, sondern anscheinend auch wirtschaftlich: Denn die VEMA Versicherungsmakler Genossenschaft eG mit Sitz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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