NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 232 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Quigley am Donnerstag nach dem Bericht. Angesichts ebenfalls bestätigter Jahresziele dürften die Aktien des Laborkonzerns mit dem Gesamtmarkt mitlaufen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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