Iserlohn (ots) -Zukunftstechnologie Made in Iserlohn. Die SUDHAUS GmbH hat eine neuartige Versandbox auf den Markt gebracht, die den sicheren Versand und die geschützte Lagerung von Waren gewährleistet und gleichzeitig Ressourcen schont. Für die Entwicklung von BOXY, deren Besonderheit ein integriertes elektronisches Schließsystem ist, wurde das Unternehmen jetzt mit dem BSFZ-Siegel ausgezeichnet.Stabil, effizient, nachhaltig: BOXY ist die zeitgemäße Alternative zu Einwegkartons. Die neuartige, verschließbare Box aus widerstandsfähigem, recycelten Kunststoff eignet sich sowohl für den internen Versand als auch für die Aufbewahrung von sensiblen Waren. Ihr integriertes elektronisches Tastenfeldschloss bietet über den Klimaschutz hinaus weitere erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Kartons aus Pappe. Denn es ist individuell programmierbar und schützt so vor Diebstahl und unkontrolliertem Zugriff.Entwickelt wurde die praktische Versandkiste, die beliebig wiederverwendbar und deshalb besonders ressourcenschonend ist, bei SUDHAUS. Das Traditionsunternehmen aus dem Sauerland entwickelt und fertigt seit mehr als 150 Jahren hochwertige Verschlusslösungen. "Mit BOXY verbinden wir unsere jahrzehntelange Erfahrung in Sicherheitstechnik jetzt mit innovativer Transport- und Versandlogistik", erklärt Geschäftsführer Dr. Stephan Keidel. Besonders freut ihn, dass die Entwicklung aus seinem Haus mit dem renommierten BSFZ-Siegel ausgezeichnet wurde. Die Forschungszulage unterstreicht die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit seines Unternehmens und würdigt den zukunftsweisenden Ansatz für mehr Nachhaltigkeit "Made in Germany".So ergaben Berechnungen des Unternehmens, dass bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 20 Jahren mit jeder BOXY-Versandkiste mindestens 1.000 Kartons und somit zwei Tonnen Holz eingespart werden. Hinzu kommen enorme Wasser-, Energie- und CO2-Einsparungen.Als Vorbild für BOXY dienten die seit 70 Jahren weltweit etablierten und ISO-genormten Schiffscontainer. Das Design der 60 x 40 x 28 cm großen Kunststoff-Box aus Iserlohn ist so gestaltet, dass sie sich - egal ob im werkseigenen Lager oder beim Transport im Fahrzeug - Platz sparend stapeln lässt, Schutz gegen Feuchtigkeit bietet und flexibel einsetzbar ist. So erleichtert BOXY beispielsweise die interne Werkslogistik, bietet sich bei Events und Messen als sichere Aufbewahrungsmöglichkeit für Technik und Werbematerialien an und ermöglicht einen High-Value-Transport beispielsweise von Elektronikgeräten oder Prototypen. Auch die Übergabe von Medikamenten oder sensiblen Dokumenten kann durch das bei SUDHAUS entwickelte Schloss, das sich nur mit entsprechendem Code von Berechtigten öffnen lässt, manipulationssicher dokumentiert werden.SUDHAUS-Geschäftsführer Stephan Keidel ist von der Produktentwicklung seines Teams in Iserlohn überzeugt und würde sich wünschen, dass sich die wiederverwertbare Kunststoffbox bald im weltweiten Versandhandel durchsetzt und Einwegkartons ganz vom Markt verschwinden. "Denn das ist Rohstoff, den wir einfach wegwerfen." Sein Motto lautet: "think green. use boxy". Weitere Infos unter https://boxy.sudhaus.deÜber SUDHAUSDie SUDHAUS GmbH ist ein traditionsreiches Unternehmen mit Sitz in Iserlohn. Seit 1844 entwickelt und produziert sie ausschließlich an ihrem Standort in Deutschland hochwertige Verschlusssysteme unter anderem für Büromöbel, Briefkästen, Schulranzen, Schlüsselsafes, abgeschirmte Autoschlüsselboxen (Keylessgo), Mülltonnen etc. www.Sudhaus.dePressekontakt:Dr. Stephan KeidelSudhaus GmbHTeichstraße 558644 IserlohnTelefon: 02371-906-111Email: presse@sudhaus.deOriginal-Content von: Sudhaus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182423/6260954