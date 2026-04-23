München (ots) -- Rettungssanitäter Chris Grüne steht vor einem unklaren Fall- Die Feuerwehr Essen ist wieder zu sehen- "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 23. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+Der plötzliche Zusammenbruch eines Mannes stellt Rettungssanitäter Chris Grüne in Frankfurt vor ein Rätsel. Auch die Feuerwehr Essen wird neben einem dramatischen Einsatz und einer Wasserrettung zu einem dubiosen Notfall gerufen. "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 23. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEIund sieben Tage vorab auf RTL+.In Frankfurt steht Rettungssanitäter Chris Grüne vor einem schockierenden Fall: Eine Person ist von einer Sekunde auf die andere plötzlich kollabiert und bewusstlos geworden - festgehalten wurde der Vorfall von einer Überwachungskamera. Gemeinsam mit dem Notarzt machen sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Unfallstelle. Der Auslöser für den Zusammenbruch bleibt vorerst unbekannt. Doch als der Patient zu Bewusstsein kommt, wird es emotional. Bei der Befragung durch Chris Grüne fließen Tränen - der Mann kämpft mit einem Fluchttrauma. Auch beim nächsten Fall ist jemand zu Boden gegangen: Eine ältere Frau ist gestürzt. Die Dame wohnt allein in ihrer Wohnung, deshalb stufen die Rettungssanitäter die Situation als massive Eigengefährdung ein.Zurück bei "Mensch Retter" ist das Team der Feuerwehr Essen - und es geht direkt turbulent los: Ihr erster Notfall liegt hinter einer verschlossenen Wohnungstür. Nachdem sie das Schloss gewaltsam geöffnet haben, entdecken die Einsatzkräfte eine Bewohnerin, deren Zustand dramatisch ist. Das bleibt nicht der einzige Zugang, den die Feuerwehr aufbrechen muss. Ein Notruf ist eingegangen, bei dem die Patientin in ihrem Zuhause nicht erreichbar ist. Damit bei einem möglichen Ernstfall keine Sekunde verloren wird, brechen die Rettungskräfte ein Fenster auf - aber die Person bleibt verschwunden. Bei einem weiteren Einsatz geht es um zwei Segler, die auf einem See gekentert sind. Wenn zu viel Zeit vergeht, versagen ihre Kräfte und sie können sich nicht mehr über Wasser halten. Schafft die Feuerwehr es, rechtzeitig einzutreffen?Im Sana Klinikum Berlin-Lichtenberg betreut Assistenzarzt Murathan Berber mehrere Verkehrsunfälle. Zwei Fahrradfahrer sind jeweils mit einem PKW kollidiert. Zudem kommt ein Mann mit starken Brustschmerzen in die Notaufnahme - es könnte sich um einen Herzinfarkt handeln. Derweil verarztet Kollegin Sarah Spieß in Timmendorfer Strand eine Dame mit einer Knieverletzung. Auch ein 13-jähriger Bauchschmerzkandidat und ein älterer Herr, der einen Klinikaufenthalt verweigert, nehmen die Rettungssanitäterin in Anspruch."Mensch Retter - Jede Sekunde zählt" am 23. April 2026 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+. Die Folgen wurden produziert von Spiegel TV GmbH.Bildmaterial und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Mensch Retter - Jede Sekunde zählt - RTLZWEI Unternehmen (https://unternehmen.rtl2.de/sendungen/mensch-retter-jede-sekunde-zaehlt)Über "Mensch Retter - Jede Sekunde zählt":In ihren Händen liegen täglich Menschenleben: Rettungskräfte in Deutschland. Sie tragen die Verantwortung für das Leben anderer und sind zur Stelle, wenn ihre Mitmenschen dringend Hilfe brauchen. In der Reportage "Mensch Retter" begleitet RTLZWEI Rettungs- und Ärzteteams aus Deutschland in ihrem beruflichen Alltag und geht auf die Menschen hinter dem Beruf ein.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6260951