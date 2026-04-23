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xTool bringt WonderPress auf den Markt: Der weltweit erste 5-in-1-Heat-Creative-Hub für Kreative und kleine Unternehmen



23.04.2026 / 09:35 CET/CEST

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Das All-in-One-Kreativgerät, das automatische Heißpressen, 3D-Sublimation, Vakuumformen, DTF-Aushärtung und Bastelbacken vereint, startet am 28. April 2026 auf Kickstarter NEUSS, Deutschland, 23. April 2026 /PRNewswire/ -- xTool, die weltweit führende Marke für kreative Desktop-Werkzeuge mit über 500.000 Nutzern in mehr als 60 Ländern, gibt heute den Start der Kickstarter-Kampagne für den xTool WonderPress bekannt, den weltweit ersten 5-in-1-Heat-Creative-Hub, der speziell für Maker, kleine Bekleidungsunternehmen und kreative Unternehmer entwickelt wurde. Der xTool WonderPress wird offiziell auf Kickstarter am 28. April um 18:00 PDT starten. Im Vorfeld der Kampagne können Kreative bereits jetzt die xTool-Website besuchen, um das Produkt kennenzulernen und sich eine Vorbestellung zum Preis von 10 € zu sichern. Diese Vorbestellung sichert den Super-Frühbucherpreis ab 289 € (UVP 399 €) und beinhaltet ein kostenloses Materialpaket im Wert von 50 €. Der WonderPress definiert neu, was eine Heißpresse leisten kann. Mit drei leicht austauschbaren Modulen können Anwender fünf unterschiedliche kreative Prozesse in einem kompakten Gerät beherrschen: Automatische Heißpresse, 3D-Sublimation, Vakuumformung, DTF-Aushärtung und Craft-Baking. Zum ersten Mal bietet ein einziges Tischgerät Kreativen und Kleinunternehmern Zugang zu einer kompletten Suite von kreativen Werkzeugen auf Wärmebasis, ohne die Kosten, den Platzbedarf oder die Komplexität industrieller Anlagen. Drei Module. Fünf professionelle Techniken. Das werkzeuglose Schnellwechsel-Sockeldesign der WonderPress verwandelt mühelos drei verschiedene Module in fünf Kernfunktionen: Heißpressmodul: Professionelle 2D-Auto-Heißpresse für Heat Transfer Vinyl (HTV), DTF und Sublimation. Optionale Laser-Positionierungsstifte sorgen für mühelose, fehlerfreie Ausrichtung und steigern die Produktionsgeschwindigkeit im gewerblichen Einsatz erheblich.

3D-Form-Modul: Vakuumansaugung in Industriequalität (-90 kPa) ermöglicht zwei unterschiedliche Techniken: Vakuumformen, um 3D-Formen in Sekundenschnelle für individuelle Formen zu kopieren, und 3D-Sublimation, um lebendige Designs auf gewölbte Objekte wie Handyhüllen aufzubringen.

Craft-Oven-Modul: Eine saubere Umgebung für handwerkliches Backen (Schrumpfen von Kunststoff, Aushärten von Fimo, Sublimieren von Tassen) und professionelles DTF-Aushärten mit H13-HEPA-Filterung für den Innenbereich. In Kombination mit dem Heißpressmodul entsteht ein nahtloser "Cure & Press"-Workflow für Bekleidungsunternehmen. Professionelle Leistung. Keine Kompromisse. WonderPress sorgt für Ergebnisse mit nur einem Pressvorgang und ohne Ablösen. Durch die Verdopplung der Heizrohrdichte erzielt es eine extrem gleichmäßige Wärmeverteilung und eine randlose Haftung, was eine professionelle Wärmekonsistenz von der Mitte bis zu den Ecken garantiert. Sein hochpräzises System liefert eine Kraft von bis zu 100 kg in präzisen 1-kg-Schritten. In Verbindung mit einem beispiellosen 75-mm-Durchlass können Kreative mühelos dicke Hoodies und voluminöse Dekorationsartikel verarbeiten. Das intuitive 1,8-Zoll-Display und die xTool Studio-Voreinstellungsbibliothek machen WonderPress für Anfänger zugänglich und erfüllen gleichzeitig die hohen Anforderungen kleiner bis mittlerer Unternehmen. Die integrierte Luftreinigung mit einem H13-HEPA-Filter macht DTF-Aushärtung sicher für den Heimgebrauch - eine Branchenneuheit. Ein kreativer Multiplikator für jede Maker-Werkstatt WonderPress ist das fehlende Puzzlestück im Arbeitsablauf jedes modernen Makers. Ob es darum geht, flachen lasergeschnittenen Projekten eine dritte Dimension zu verleihen, die Massenproduktion für 3D-Drucker zu beschleunigen oder als ultimative Finishing-Station für DTF- und Sublimationsdrucker zu dienen - WonderPress lässt sich nahtlos in jede bestehende kreative Umgebung integrieren. Für Heim-Bekleidungsunternehmen, die auf Plattformen wie Etsy oder Amazon Handmade verkaufen, vereint es DTF-Aushärtung und automatische Heißpresse in einem Gerät - wodurch der Bedarf an mehreren Werkzeugen entfällt. "WonderPress ist eine leistungsstarke neue Ergänzung des kreativen Ökosystems, das wir für eine halbe Million Maker weltweit aufbauen. Zum ersten Mal kann jeder professionelle, hitze-basierte Kreationen in sein Zuhause oder sein kleines Unternehmen bringen - sicher, erschwinglich und als Teil einer wachsenden Palette von Werkzeugen, die darauf ausgelegt sind, neue kreative Möglichkeiten zu erschließen." - xTool Europa Verfügbarkeit und Preisgestaltung Kickstarter Start 28. April 2026, um 18:00 Uhr PDT (29. April in Europa) Super-Frühbucher- Preis Sichern Sie sich noch vor Start der Kickstarter-Kampagne eine Vorbestellung für 10 €, um sich den Super-Frühbucherpreis ab 289 € (UVP 399 €) zu sichern. Im Preis inbegriffen ist ein kostenloses Materialpaket im Wert von 50 €. Produktseite DE https://de.xtool.com/pages/xtool-wonderpress-anzahlung [+ UTM DE] Produktseite FR https://fr.xtool.com/pages/xtool-wonderpress [+ UTM FR] Produktseite EU https://www.xtool.eu/pages/xtool-wonderpress [+ UTM EU] Informationen zu xTool xTool ist die weltweit führende Marke für kreative Desktop-Werkzeuge und ein Spin-off von Makeblock, einem der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der STEAM-Bildung. xTool genießt das Vertrauen von über 500.000 Kreativen, Bastlern und kleinen Unternehmen in mehr als 60 Ländern und entwickelt professionelle Lasergravierer, Heißpressen und UV-Drucker, die fortschrittliche kreative Technologie für jedermann zugänglich machen. Zu den wichtigsten Markenpartnern zählen Stanley, Microsoft Garage und Ralph Lauren. Weitere Informationen unter www.xtool.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2963366/xTool_WonderPress.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2963365/5932001/xTool_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xtool-bringt-wonderpress-auf-den-markt-der-weltweit-erste-5-in-1-heat-creative-hub-fur-kreative-und-kleine-unternehmen-302751492.html



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