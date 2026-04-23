Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmung an den Finanzmärkten war gestern erneut geprägt von Verunsicherung und Anspannung, so die Analysten der Helaba.Trotz der verlängerten Waffenruhe sei nicht klar, ob und wann die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan auf höchster Ebene wieder aufgenommen würden. Zudem sei auch völlig offen, ob diese einen nachhaltigen Friedensschluss und eine Öffnung der Straße von Hormus zur Folge haben würden. Der europäische Ölpreis pendle seit Tagen um 95USD/Fass und damit auf einem weiterhin als erhöht zu bezeichnenden Niveau. Entsprechend sei von Euphorie an den anderen Marktsegmenten kaum etwas zu spüren. Am Morgen würden die Ölnotierungen erneut steigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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