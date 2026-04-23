Die Stadtwerke München haben 154 Ladepunkte in der Parkharfe des Olympiaparks in Betrieb genommen. Die 86 AC- und 68 DC-Ladepunkte mit 22 kW bzw. 50 kW Leistung stehen dort für alle Parkplatz-Kundinnen und -Kunden zum Laden ihres E-Autos bereit. Der Olympiapark hat den Grund zur Verfügung gestellt, die SWM haben hier auf Privatgrund die Ladestationen mit der entsprechenden Infrastruktur aufgebaut und betreiben sie, wie die Stadtwerke mitteilen. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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