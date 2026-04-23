234.532 Elektroautos wurden laut dem Branchenverband ACEA im März in der EU neu zugelassen und damit 48,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Auch im gesamten ersten Quartal haben die Batterie-Elektroautos kräftig zugelegt - rund jeder fünfte Neuwagen in der EU war elektrisch. Im gesamten ersten Quartal waren es 546.937 neue E-Pkw - ein Zuwachs um 32,5 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal 2025. Der Elektro-Anteil an allen Pkw-Neuzulassungen in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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