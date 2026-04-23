Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -Wie fühlt es sich an, plötzlich die Verantwortung für eine ganze Station zu tragen? Genau das haben 20 angehende Pflegefachkräfte der Berufsfachschule für Pflege der RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.campus-nes.de/campus-akademie/wir-ueber-uns.html) erlebt: Vom 11. bis 17. April führten sie im Rahmen des Projekts "Azubis leiten eine Station" eigenständig den Pflegedienst auf Station 3 der Abteilung für neurologische Frührehabilitation der Neurologischen Klinik am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Ob Dienstplangestaltung, Koordination von Abläufen oder die umfassende Versorgung der Patientinnen und Patienten - die Auszubildenden meisterten sämtliche Aufgaben des Pflegealltags in eigener Verantwortung. Ziel des Projekts ist es, die angehenden Fachkräfte praxisnah auf ihren Beruf vorzubereiten und ihnen frühzeitig Sicherheit im eigenständigen Handeln zu vermitteln.Das Projekt bietet eine intensive und realitätsnahe Vorbereitung auf den Berufsalltag. Begleitet durch das erfahrene Pflegeteam und qualifizierte Praxisanleiterinnen verantworteten die angehenden Pflegefachkräfte unter anderem die Überwachung und Dokumentation von Vitalparametern, die Vorbereitung und Verabreichung von Medikamenten sowie administrative Prozesse wie Patientenaufnahmen, die Begleitung ärztlicher Visiten und die Organisation von Entlassungen.Ein besonderer Fokus der Woche lag auf der interdisziplinären Zusammenarbeit. Dabei geht es weniger um das reine Abarbeiten von Aufgaben als vielmehr um das ganzheitliche Verständnis für klinische Abläufe. Die Auszubildenden mussten Entscheidungen treffen, Prioritäten setzen und gleichzeitig den Überblick behalten - auch in dynamischen Situationen. Dabei zeigte sich: Professionelle Pflege bedeutet weit mehr als Fachwissen - sie erfordert Koordination, Kommunikation und Verantwortungsbewusstsein."Mit dem Projekt 'Azubis leiten eine Station' bieten wir unseren Auszubildenden ein realistisches Lernumfeld, in dem sie früh Verantwortung übernehmen und ihre fachlichen wie organisatorischen Fähigkeiten gezielt ausbauen können. Gleichzeitig ist unser Ziel, sie langfristig für den Pflegeberuf zu begeistern und bestmöglich auf ihren Berufsweg vorzubereiten", erklärt Elisabeth Hertel, Pflegedirektorin am RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt.Auch Katrin Manzau, Gesamtleitung der Berufsfachschulen für Pflege- und Therapieberufe der RHÖN-KLINIKUM AG, hebt die Bedeutung des Projekts hervor: "Dieser Praxiseinsatz ist ein zentraler Baustein in der Vorbereitung auf die Examensprüfungen und den späteren Berufsalltag. Er ermöglicht unseren Auszubildenden einen wichtigen Perspektivwechsel: weg von der begleiteten Lernrolle, hin zur aktiven Gestaltung des Klinikalltags. Sie gewinnen Sicherheit, übernehmen Verantwortung und entwickeln wertvolle Routinen. So werden nicht nur fachliche Kompetenzen gefestigt, sondern auch das Selbstvertrauen nachhaltig gestärkt."Der RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt, einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, steht für eine sektorenübergreifende medizinische Versorgung im ländlichen Raum. Auf einem Klinikgelände verzahnt der Campus ambulante und stationäre Angebote mit einer Vielzahl medizinischer Service- und Vorsorgeleistungen, die bisher räumlich getrennt waren: niedergelassene Fachärzte, Kliniken unterschiedlicher Fachdisziplinen wie Herzmedizin, orthopädischer Chirurgie oder auch Neurologie arbeiten Hand in Hand mit der Pflege und der Rehabilitation zusammen. Die digitale Vernetzung aller am Behandlungsprozess beteiligten Akteure - mit innovativen IT-Lösungen und Kommunikationssystemen - ist dabei unverzichtbar. www.campus-nes.dePressekontakt:RHÖN-KLINIKUM Campus Bad Neustadt | UnternehmenskommunikationSophie Will | Tel.: +49 9771 66-26101 | sophie.will@campus-nes.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/6260987