Bielefeld/Berlin (ots) -
Ein Tag kann einen Blick durch ein Schlüsselloch eröffnen - und plötzlich wird aus Neugier eine Idee für die Zukunft. Genau diesen Moment erleben heute bundesweit hunderttausende Jugendliche beim Girls'Day und Boys'Day: Sie werfen einen Blick in Berufswelten, die ihnen bisher oft nicht zugänglich sind. Unter dem Motto "Dein Tag, dein Weg!" öffnen tausende Unternehmen und Institutionen ihre Türen für den 25. Girls'Day. Der mittlerweile 15. Boys'Day wartet mit gut 9.000 Angeboten bundesweit mit einem neuen Höchstwert auf.
Hier geht es zu der Pressemitteilung (https://www.girls-day.de/footer/presse/pressemitteilungen/ein-tag-der-tueren-oeffnet-dein-tag-dein-weg!).
Pressekontakt:
Jennifer Reker | Lena Menkhaus
reker@kompetenzz.de | menkhaus@kompetenzz.de
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.
Beruf und Leben
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 8, 33602 Bielefeld
Tel: ++49 521 106-73 78, Tel: ++49 521 106-70 528
Original-Content von: Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107944/6261010
Ein Tag kann einen Blick durch ein Schlüsselloch eröffnen - und plötzlich wird aus Neugier eine Idee für die Zukunft. Genau diesen Moment erleben heute bundesweit hunderttausende Jugendliche beim Girls'Day und Boys'Day: Sie werfen einen Blick in Berufswelten, die ihnen bisher oft nicht zugänglich sind. Unter dem Motto "Dein Tag, dein Weg!" öffnen tausende Unternehmen und Institutionen ihre Türen für den 25. Girls'Day. Der mittlerweile 15. Boys'Day wartet mit gut 9.000 Angeboten bundesweit mit einem neuen Höchstwert auf.
Hier geht es zu der Pressemitteilung (https://www.girls-day.de/footer/presse/pressemitteilungen/ein-tag-der-tueren-oeffnet-dein-tag-dein-weg!).
Pressekontakt:
Jennifer Reker | Lena Menkhaus
reker@kompetenzz.de | menkhaus@kompetenzz.de
Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.
Beruf und Leben
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Wilhelm-Bertelsmann-Straße 8, 33602 Bielefeld
Tel: ++49 521 106-73 78, Tel: ++49 521 106-70 528
Original-Content von: Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107944/6261010
© 2026 news aktuell