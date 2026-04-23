Neuss (ots) -Kompakte Wohnräume erfordern durchdachte Lösungen. Mit der neuen FLOOR ONE Fold Series stellt Tineco (https://de.tineco.com/) eine Produktlinie vor, die speziell auf die Anforderungen moderner Haushalte zugeschnitten ist. Im Fokus steht maximale Flexibilität: ein faltbares Design trifft auf geringes Gewicht, starke Leistung und einen besonders leisen Betrieb.Die Entwicklung der FLOOR ONE Fold Series basiert auf gezielten Verbraucherfeedback aus europäischen Märkten - insbesondere von urbanen Nutzern in kompakten Wohnräumen. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie sich allätgliche Reinigungsroutinen noch einfacher gestalten lassen. Das Ergebnis ist eine Produktlinie, die Flexibilität im Handling mit einer besonders platzsparenden Aufbewahrung verbindet und so optimal auf die Anforderungen begrenzter Wohnflächen eingeht.Die Technologie im Detail180° faltbares RohrdesignDas 180° Fold + Lay-Flat Design macht es möglich, das Gerät vollständig flach zu führen. Der klappbare Griff ermöglicht dabei eine flexible Handhabung aus verschiedenen Winkeln, ohne Bücken oder Umräume. So lassen sich auch schwer erreichbare Bereiche unter Sofas, Betten oder anderen niedrigen Möbeln problemlos reinigen. Gleichzeitig lässt es sich besonders platzsparend verstauen - ein entscheidender Vorteil in kleineren Wohnungen.Leichtgewicht und flaches ProfilMit einem Gewicht von nur 3,5 kg und einer Liegehöhe von 9,6 cm ist die FLOOR ONE Fold Series auf eine mühelose Handhabung ausgelegt. Die schlanke Form erreicht mühelos niedrige Zwischenräume und macht die Nutzung im Alltag besonders komfortabel.Starke SaugleistungSaugen und Wischen erfolgen in einem Schritt, sodass Staub, Krümel und Flüssigkeiten in nur einem Durchgang direkt und zuverlässig aufgenommen werden. Mit 22 kPa Saugleistung bietet die Serie eine hohe Reinigungsperformance innerhalb ihrer Kategorie, die auch bei hartnäckigerem Schmutz für gründliche Ergebnisse sorgt. Gleichzeitig wird die Bürste während der Reinigung kontinuierlich mit frischem Wasser gespült, für gleichmäßig saubere Böden.FlashDry-SelbstreinigungssystemDas integrierte Selbstreinigungssystem übernimmt nach jeder Anwendung die eigene Wartung. Das Gerät reinigt die Bürste automatisch und trocknet sie im Anschluss mit FlashDry bei 85 °C. Das unterstützt die Hygiene und reduziert Gerüche nach der Nutzung. Ein integriertes 3-Kammer-System trennt Wasser, Schmutz und Luft und sorgt für eine stabile Leistung - auch im flachen Modus.Leiser Betrieb mit SilentDryMit einer Lautstärke von <=45 dB(A) arbeitet das SilentDry-System besonders geräuscharm - sowohl während der Nutzung als auch bei der Selbstreinigung. Das macht die Geräte ideal für den Einsatz zu jeder Tageszeit, da sie besonders leise sind.Smarte Bürstentechnologie für gleichmäßige ReinigungFür zusätzlichen Komfort im Alltag greifen mehrere Funktionen ineinander: Das Anti-Tangle-Bürstensystem reduziert Haarverwicklungen, während die beidseitige Kantenreinigung saubere Ergebnisse bis an Wände und Fußleisten ermöglicht.Die gesamte FLOOR ONE i7 Fold FamilieDer FLOOR ONE i7 Fold bildet den Einstieg in die Fold Series und bringt die zentralen Funktionen der Produktlinie in ein besonders alltagstaugliches Format. Das Modell richtet sich an Nutzer, die eine flexible, leistungsstarke und platzsparende Reinigungslösung suchen. Mit einem Gewicht von rund 3,5 kg, einem faltbaren Design und bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit im Eco-Modus fügt sich das Gerät nahtlos in den Alltag ein und ist ideal für kleinere Wohnräume geeignet.Der FLOOR ONE i7 Fold ist ab sofort über den Tineco Store (https://de-store.tineco.com/products/tineco-floor-one-i7-fold-nass-und-trockensauger) sowie Amazon.de (https://www.amazon.de/dp/B0GGRM225C) erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 Euro. Das Modell ist in der Farbe Schwarz-Grün verfügbar.Der FLOOR ONE i7 Fold Premium erweitert die Ausstattung um zusätzliches Zubehör sowie ein weißes Design. Die Version ist in den kommenden Wochen über OTTO und MediaMarkt in Weiß und zu einer UVP von 499 Euro erhältlich.Der FLOOR ONE S7 Fold Elite stellt das High-End-Modell der Serie dar und bietet zusätzliche Funktionen wie einen streifenfreien Abzieher, ein erweitertes Display für bessere Sicht bei flachem Reinigungswinkel sowie den iLoop Smart Sensor zur Echtzeit-Schmutzerkennung. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 70 Minuten im Eco-Modus. Der Verkaufsstart erfolgt ebenfalls in den nächsten Wochen über OTTO und MediaMarkt zu einer UVP von 599 Euro in den Farben Schwarz und Gold.Über TinecoTineco wurde 1998 gegründet und ging 2019 mit dem weltweit ersten smarten Staubsauger an den Markt. Heute hat sich die Marke zu einem weltweit führenden Anbieter von smarten Geräten für den Haushalt entwickelt, mit Produkten in den Bereichen Bodenpflege, Küche und Körperpflege. Laut EUROMONITOR INTERNATIONAL (Oktober 2025, Retail-Absätze weltweit) liegt der Hersteller weltweit zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 für Wischsauger. Tineco hat sich seiner Markenvision verschrieben, das Leben durch intelligente Technologien zu erleichtern und ständig neue Geräte zu Entwickeln.Pressekontakt:silvia.shi@tineco.comOriginal-Content von: ECOVACS GLOBAL PTE. LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158602/6261003