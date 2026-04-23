Stabilus hat vorläufige Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht, die eine Margenüberraschung zeigen, da das bereinigte EBIT 34,1 Mio. EUR erreichte und die Marge bei 11,2 % lag, beides über den Erwartungen. Der Umsatz von 304,9 Mio. EUR übertraf die Prognosen leicht, blieb jedoch im Jahresvergleich rückläufig, was auf anhaltende Nachfrageschwäche, insbesondere im Automobilsektor, hinweist. Der Umsatz im ersten Halbjahr ging um über 10 % zurück, was den anhaltenden Druck auf die Umsatzerlöse bestätigt. Der freie Cashflow war mit 4,1 Mio. EUR schwach, bedingt durch einen Anstieg des Working Capitals. Die Qualität der Erträge bleibt durch erhebliche Adjustments beeinträchtigt, die voraussichtlich auf ähnlichem Niveau wie im ersten Quartal liegen. Daher nehmen wir eine vorsichtigere Haltung ein und senken unsere Schätzungen, um die schwächere Dynamik widerzuspiegeln, während der Fortschritt bei der Restrukturierung den langfristigen Fall unterstützt. Mit einem leicht niedrigeren Kursziel von 24,00 EUR (zuvor 25,00 EUR) bestätigen wir unser BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/stabilus-se





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