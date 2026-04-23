IoT.Bzh erhält den erstmals verliehenen Industrialisierungspreis bei der 9. Ausgabe des internationalen Start-up-Wettbewerbs für die Automobilbranche

Altrove und Bloomineral wurden zu den Gewinnern des Grand Prix ACF AutoTech 2026 gekürt, dem internationalen Start-up-Wettbewerb, der die besten Innovationen im Automobilbereich auszeichnet. Die neunte Ausgabe fand am Mittwoch, dem 15. April, im Automobile Club de France in Paris statt, wo IoT.Bzh zudem den erstmals verliehenen Industrialisierungspreis erhielt.

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Picture of the end of the event with the winners: Bloomineral, Altrove and Iot.Bzh all the Jury Members from French Automotive OEM and Tier1

Unter der Moderation des Wettbewerbsgründers Richard de Cabrol und Simon Degiovanni versammelte der Abend mehr als 250 Führungskräfte aus den Bereichen Automobil, Technologie, Digital, Wirtschaft und Medien, wobei die Teilnehmer sowohl vor Ort als auch online dabei waren. Sechs Finalisten-Start-ups, ausgewählt aus mehr als 100 Bewerbungen aus 28 Ländern, stellten ihre Innovationen vor einer Jury aus hochrangigen Führungskräften der Automobil- und Finanzbranche sowie Gründern früherer Preisträger vor. Eine öffentliche Online-Abstimmung zählte als zusätzliches Jurymitglied.

Vier Auszeichnungen von internationaler Bedeutung

Grand Prix ACF Altrove (Paris, Frankreich). Entgegengenommen von CEO und Mitbegründer Thibaud Martin, entwickelt Altrove mithilfe einer proprietären KI innerhalb weniger Monate algorithmengesteuerte Alternativen zu kritischen anorganischen Materialien. Die Technologie stärkt die industrielle Widerstandsfähigkeit und technologische Souveränität und senkt gleichzeitig die Kosten in der Automobilindustrie sowie die Abhängigkeit von Seltenen Erden. altrove.ai

Prix Pionnier ACF Bloomineral (Saclay, Frankreich). Entgegengenommen von CEO und Gründerin Caroline Thaler. Bloomineral entwickelt ein CO2-negatives Mineralmaterial als Ersatz für umweltschädliche Mineralien, die in Automobilkomponenten von Kunststoffen bis hin zu Batterien verwendet werden. bloomineral.com

Greentech Mention Bloomineral, ausgezeichnet für die umweltfreundlichste Lösung.

1. Industrialisierungspreis IoT.Bzh (Lorient, Frankreich). Entgegengenommen von Generaldirektor Yann Bodere, Gewinner des Grand Prix ACF 2020, würdigt dieser neue Preis die vorbildliche Industrialisierung der Cybersicherheitsinnovation von IoT.Bzh in den letzten sechs Jahren, einem Zeitraum, in dem das Unternehmen seinen Kundenstamm kontinuierlich ausgebaut hat. Der Preis wurde von Luc Châtel, Präsident der PFA, und François-Xavier de Thieulloy, Direktor der Abteilung Expertise bei Bpifrance, überreicht. iot.bzh

"Die neunte Ausgabe gestern Abend war ein echter Erfolg. Zwei Start-ups, die sich mit dem strategischen Thema der seltenen Rohstoffe befassen Altrove und Bloomineral, das zwei Auszeichnungen mit nach Hause nimmt -, senden ein starkes Signal hinsichtlich dieser drängenden Herausforderung in Europa. Wir verfügen vielleicht nicht über seltene Bodenschätze, aber wir haben Ideen. Dieser erstmals verliehene Industrialisierungspreis, der an unseren bretonischen Champion IoT.Bzh ging, zeigt zudem die Beständigkeit unserer Auswahl im Laufe der Zeit. Gewinner von 2020, sechs Jahre später bestätigt wir sind gespannt, wie sich alle unsere ehemaligen Preisträger bei der Ausgabe 2027 entwickeln werden. Es ist auch sehr positiv, das Engagement unserer Partner und ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit diesen Start-ups zu sehen. Wir sehen uns 2027 zu unserem 10-jährigen Jubiläum", kommentierte Richard de Cabrol Generaldirektor des Wettbewerbs.

"Mit dem Grand Prix ACF AutoTech feiern wir Innovation in all ihren Formen. Diese Unternehmen werden von Talent und Vision angetrieben ein Ausdruck technologischer Kühnheit und industrieller Exzellenz", fügte Yann de Pontbriand, Präsident des Automobile Club de France, hinzu.

Eine Aufzeichnung der Abschlusszeremonie und weitere Informationen finden Sie unter grandprixacfautotech.com

Über den Grand Prix ACF AutoTech

Der Grand Prix ACF AutoTech ist ein internationaler Start-up-Wettbewerb, der Innovationen in den Bereichen Fahrzeugdesign, Fertigung, Vermarktung und Nutzung würdigt. Der 2017 von Richard de Cabrol ins Leben gerufene Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft von Yann de Pontbriand, Präsident des Automobile Club de France, und Thierry Peugeot, Präsident des ESSEC Auto Mobility Club. Die Jury vereint führende Persönlichkeiten aus der Automobil- und Finanzbranche sowie Gründer von Start-ups, die in früheren Ausgaben ausgezeichnet wurden. Der Wettbewerb ist kostenlos und unparteiisch und bietet seinen Preisträgern eine einzigartige Plattform für ihre Entwicklung in Frankreich und auf internationaler Ebene.

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