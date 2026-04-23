

EQS-Media / 23.04.2026 / 10:08 CET/CEST

Die Cybersicherheitsexperten von Sekur Private Data gewinnen einen CIA-Veteranen mit 34-jähriger Geheimdiensterfahrung als neuen Technikchef. Damit beschleunigt das Unternehmen seinen Kurs ins Verteidigungs- und Regierungsgeschäft rasant. Sekur Private Data (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) hat John T. Lewis, einen pensionierten Geheimdienstexperten der CIA im Rang eines Senior Intelligence Service Executive Expert, als neuen Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied des Strategischen Beirats ernannt. Lewis trägt die begehrte CIA-Trailblazer-Medaille - eine Auszeichnung, die nur Offizieren verliehen wird, die bahnbrechende Fähigkeiten entwickelt haben, die die Mission der CIA grundlegend vorangebracht haben. Die Personalie ist kein Zufall: Sekur befindet sich mitten in einem operativen Strategieschwenk hin zu Militär- und Regierungskunden, einem Markt, wo Bedrohungen von staatlicher Seite ausgehen und sich keine technischen Fehler erlaubt werden dürfen. Jahrzehntelange Erfahrung mit globalen Bedrohungen Lewis trat 1988 der CIA bei und verbrachte seine gesamte Karriere damit, hochsensible Kommunikationssysteme für die gefährlichsten Einsatzumgebungen der Welt zu entwickeln und zu betreiben. Er arbeitete an der Entwicklung verdeckter Funksysteme, war Senior Program Manager für Informationsoperationen und leitete schließlich als stellvertretender Direktor und CTO das erste offizielle Forschungslabor der CIA, das er maßgeblich mit aufgebaut hat. 2007 erhielt er die Trailblazer-Medaille für die Entwicklung von Fähigkeiten, die die Arbeit des US-Auslandsgeheimdienstes nachhaltig veränderten. Nach 34 Dienstjahren trat er 2023 in den Ruhestand. Bei Sekur übernimmt Lewis nun die Verantwortung für die gesamte Technologiestrategie und Produktentwicklung. Konkret wird er die Sicherheitsarchitektur der bestehenden Produkte - darunter SekurMessenger, SekurMail, SekurVPN sowie den taktischen mobilen Router STMR und das kommende SekurPhone - bewerten und weiterentwickeln. Gleichzeitig berät er die Unternehmensführung in Fragen zu Regierungs- und Verteidigungspartnerschaften sowie zur globalen Bedrohungslage im Bereich Datenschutz und sichere Kommunikation. Lewis selbst kommentiert seine neue Rolle: "Ich sehe täglich Beispiele, bei denen diese Werkzeuge einen Unterschied machen würden. Die Entwicklung eines On-Premises-Modells für die Sekur-Produktpalette wird eine einzigartige und vertrauenswürdige Plattform für sichere E-Mail- und Nachrichtenkommunikation im Regierungsbereich schaffen." Mit "On-Premises" ist dabei eine Infrastruktur gemeint, die direkt beim Kunden betrieben wird - ohne Abhängigkeit von externen Cloud-Anbietern, was für Behörden und Militär besonders relevant ist. Positionierung im Wachstumsmarkt für Behördenkommunikation CEO Alain Ghiai unterstreicht die strategische Bedeutung der Ernennung: "John Lewis repräsentiert den Goldstandard technischer Geheimdienstkompetenz - eine Art von Erfahrung im Schutz von Kommunikation gegen staatliche Bedrohungen, die im kommerziellen Sektor schlicht nicht replizierbar ist." Ghiai betont zudem, dass Lewis den Einstieg in den Markt für sogenannte Controlled Unclassified Information (CUI) beschleunigen soll - also Informationen, die zwar nicht als Verschlusssache eingestuft sind, aber dennoch besonderen Schutzanforderungen unterliegen. Dieser Markt wächst rasant, da immer mehr Rüstungsunternehmen, Bundesbehörden und Regierungslieferanten weltweit strengere Kommunikationsstandards einhalten müssen. Sekur vertreibt seine Lösungen über die eigene Webseite, autorisierte Distributoren sowie über das US-amerikanische General Services Administration Multiple Award Schedule-Programm (GSA MAS) - ein Rahmenvertrag, der US-Behörden den vereinfachten Einkauf von IT-Lösungen ermöglicht. Personalie mit Signalwirkung Die Ernennung von John T. Lewis ist weit mehr als eine personelle Maßnahme - sie ist ein klares strategisches Signal. Sekur positioniert sich damit ernsthaft als Anbieter für Verteidigungs- und Regierungskunden, ein Segment mit deutlich höheren Margen und langfristigen Vertragslaufzeiten als das Privatkundengeschäft. Der Markt für sichere Behördenkommunikation wächst weltweit, getrieben durch zunehmende Cyberbedrohungen, verschärfte Compliance-Anforderungen und den steigenden Bedarf an digitaler Souveränität in staatlichen Institutionen. Für Anleger, die auf Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und Verteidigungstechnologie setzen, ist die Sekur-Aktie (ISIN: CA81607F1036, WKN: A3DKJ0) damit hochinteressant. Die Kombination aus Schweizer Datenschutzstandards, proprietärer Technologiearchitektur ohne Abhängigkeit von großen Technologiekonzernen und nun einem CTO mit einzigartiger Geheimdienstexpertise schafft klare Wettbewerbsvorteile. Die Weichen für zukünftig starkes Umsatzwachstum sind gestellt. Wer sich genauer zur Aktie informieren möchte, findet tiefergehende Informationen und Daten zum Unternehmen im Verumo Unternehmensprofil zu Sekur Private Data (Link: https://verumo.de/aktien/sekur-private-data-ltd ). Verumo Abonnenten erhalten alle wichtigen Updates zur Aktie per E-Mail. Aktiendaten: Sekur Private Data WKN: A3DKJ0 ISIN: CA81607F1036 CSE: SKUR FRA: GDT0 Kontaktadresse: Munsch International LTD Tavgetou 19 7100 Aradippou, Zypern Email: info@verumo.de Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung von Wertpapieren dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Munsch International LTD und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen der Munsch International LTD und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Beratungsverhältnis. Die Berichterstattung bezieht sich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf eine individuelle Anlageentscheidung. 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