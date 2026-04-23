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Die XRP Prognose für 2026 hat sich in den vergangenen Wochen grundlegend verschoben. Spot-XRP-ETFs verzeichnen im April Rekordzuflüsse von über 65 Millionen Dollar, und die kumulierten Nettozuflüsse kletterten auf 1,27 Milliarden Dollar zurück. Institutionelles Kapital fließt wieder stetig in regulierte XRP-Produkte, nachdem der März den ersten Monat mit Nettoabflüssen in der Geschichte dieser Fonds markiert hatte. Standard Chartered senkte sein viel beachtetes Kursziel von 8 Dollar auf 2,80 Dollar für das Jahresende, hob aber gleichzeitig die Langfristprognose auf 28 Dollar bis 2030 an. XRP notiert aktuell bei rund 1,43 Dollar und legte in einer Woche über sieben Prozent zu, was die stärkste Wochenperformance seit Januar darstellt. Der Fear-and-Greed-Index stieg von 29 auf 33 und signalisiert eine langsame Erholung aus der Zone extremer Angst. Ein Durchbruch über die Marke von 1,50 Dollar gilt unter Analysten als Schlüssel für die nächste Aufwärtsbewegung. Dieser Artikel ordnet die aktuelle XRP Prognose anhand der neuesten ETF-Daten und Analystenstimmen ein. Abschließend wird ein Presale-Projekt beleuchtet, das vom erwarteten Kapitalrotationseffekt profitieren könnte.

XRP Prognose: Rekord-ETF-Zuflüsse und ein neues Kursziel von Standard Chartered

Spot-XRP-ETFs sammelten im April 2026 bisher über 65 Millionen Dollar an Nettozuflüssen ein, wie The Crypto Basic berichtete. Die kumulierten Zuflüsse stiegen damit auf 1,27 Milliarden Dollar, den höchsten Stand seit Jahresbeginn. Der Bitwise XRP ETF führt mit 39,59 Millionen Dollar, gefolgt vom Franklin XRP ETF mit 22,69 Millionen Dollar. April ist damit auf dem besten Weg, den stärksten Monat des Jahres zu markieren und die Verluste von März vollständig auszugleichen. Seit dem 10. April verzeichnen die Fonds ununterbrochen tägliche Zuflüsse, was auf eine nachhaltige institutionelle Nachfrage hindeutet.

Geoffrey Kendrick von Standard Chartered senkte seine XRP Prognose im Februar von 8 Dollar auf 2,80 Dollar für das Jahresende 2026. Die Senkung um 65 Prozent war die größte Kürzung unter allen Kryptoprognosen der Bank. Gleichzeitig erhöhte Kendrick seine Langfristziele auf 7 Dollar für 2027, 12,60 Dollar für 2028 und 28 Dollar bis 2030. Er beschrieb die aktuelle Marktphase als anfällig für Kapitulation, betonte aber, dass XRP nach einer Stabilisierung ein besseres Setup für den Rest des Jahrzehnts besitze. Die revidierte XRP Prognose impliziert dennoch rund 90 Prozent Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kurs, was zeigt, dass die Bank trotz der Kürzung an die mittelfristige These glaubt.

XRP notiert bei 1,43 Dollar und verzeichnete in der letzten Woche einen Anstieg von über sieben Prozent, was den Token zum Gewinner unter den großen Altcoins macht. Die Guthaben auf Kryptobörsen sind laut On-Chain-Daten seit Februar um rund 16 Prozent gesunken, was auf verminderten Verkaufsdruck hindeutet. Ein bestätigter Durchbruch über 1,50 Dollar würde den Weg in Richtung 3 Dollar öffnen und die optimistischeren Szenarien der XRP Prognose aktivieren. Institutionelle Zuflüsse in große Kryptowerte kündigen historisch die nächste Rotation nach unten auf der Risikokurve an. Ein Presale-Projekt mit funktionierender Exchange-Plattform und einem Einstiegspreis weit unter einem Cent fängt genau diese Rotation ab, sobald sie einsetzt.

Pepeto und der Presale mit fünf aktiven Exchange-Tools vor dem Listing

Die Rekordzuflüsse in XRP-ETFs zeigen, wohin institutionelles Kapital fließt, doch jede große Welle auf den etablierten Kryptowerten erzeugt eine Folgewelle in kleinere Projekte mit frischem Aufwärtspotenzial. Pepeto positioniert sich genau an dieser Stelle der Risikokurve und liefert bereits heute ein fertiges Produkt, das Nutzer aktiv verwenden können.

Im Zentrum steht ein Routing-System, das Kapital zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana bewegt, ohne dass der Nutzer externe Brücken einsetzen oder Gebühren für die Übertragung zahlen muss. PepetoSwap verarbeitet Trades, ohne einen Anteil vom Volumen einzubehalten, was den effektiven Einstiegspreis für jeden Käufer senkt. Bevor ein Nutzer einen Memecoin-Vertrag signiert, durchleuchtet ein automatischer Scanner den Code auf versteckte Abzugsfunktionen und gesperrte Verkaufswege, die im aktuellen Markt wöchentlich Millionen an Anlegergeldern vernichten.

Die Sicherheitsarchitektur reicht über den Scanner hinaus. SolidProof führte eine lückenlose Prüfung des gesamten Quellcodes durch, noch bevor der Presale für die Öffentlichkeit zugänglich war. Kein einziger Dollar floss in den Vertrag, bevor die Auditoren ihre Freigabe dokumentiert hatten. Die Projektleitung liegt beim Architekten des Pepe-Tokens, dessen Erstprojekt ohne eigenes Produkt eine Bewertung oberhalb von elf Milliarden Dollar erreichte. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Binance, der auf der weltweit größten Kryptobörse direkt an Listungsprozessen beteiligt war, koordiniert den Aufbau der Pepeto-Exchange.

Wer die Kryptozyklen der vergangenen Jahre studiert, erkennt ein Muster, das sich wiederholt. Die größten Erträge für Privatanleger stammten nicht aus ETF-getriebenen Großprojekten, sondern aus Presales, die zum Zeitpunkt ihres Listings bereits funktionierende Software vorweisen konnten. Das Binance-Listing markiert das Ende des aktuellen Presale-Fensters, und ab diesem Tag existiert der heutige Einstiegspreis nicht mehr. Anleger, die ihre Token nach dem Kauf länger als die steuerliche Frist von zwölf Monaten halten, realisieren ihre Erträge ohne Abgaben, ein Detail, das im Trubel eines Listungstages oft untergeht.

Fazit

Die XRP Prognose stützt sich auf solide ETF-Zuflüsse und verbesserte regulatorische Klarheit, doch bei einer Marktkapitalisierung von über 80 Milliarden Dollar bleibt das Aufwärtspotenzial auf prozentuale Gewinne begrenzt, die das Ergebnis eines Portfolios nicht grundlegend verändern. Pepeto bietet den frühen Zugang, den XRP-Käufer bei Kursen unter 0,30 Dollar im Jahr 2020 hatten, und die Parallele zu jenem Zyklus wiederholt sich gerade. Jeder Marktzyklus hält ein Zeitfenster bereit, in dem ein unentdecktes Projekt mit echter Infrastruktur die breitere Aufmerksamkeit noch nicht erreicht hat. Sobald das Binance-Listing den Handel eröffnet, wird der aktuelle Presale-Preis zum historischen Tiefpunkt, den kein späterer Käufer jemals wieder erreicht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die aktuelle XRP Prognose für 2026?

Die XRP Prognose für 2026 reicht von 2,80 Dollar laut Standard Chartered bis zu optimistischeren Szenarien um 5 Dollar bei günstigen Marktbedingungen. XRP notiert aktuell bei 1,43 Dollar, die ETF-Zuflüsse erreichten im April 2026 mit über 65 Millionen Dollar einen Jahresrekord, und ein Durchbruch über 1,50 Dollar gilt als nächster Katalysator.

Warum wird Pepeto als Ergänzung zu einem XRP-Investment genannt?

Pepeto ergänzt ein XRP-Investment, weil es den frühen Presale-Zugang bietet, den XRP heute nicht mehr ermöglicht. Der Cross-Chain-Router, PepetoSwap und der Token-Scanner arbeiten bereits vor dem geplanten Binance-Listing. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Presale-Start auditiert, und wer den Presale betreten möchte, findet auf der offiziellen Pepeto-Website pepeto.io den aktuellen Zugang.