IBM präsentierte am gestrigen Mittwoch (22. April, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Nach dem Kursfeuerwerk, das die Q4-Daten im Januar ausgelöst hatten, hoffte man auch dieses Mal auf einen ähnlichen Effekt. Die erste Reaktion auf die Zahlen fiel jedoch ganz anders aus - die IBM-Aktie geriet massiv unter Druck.IBM veröffentlichte robuste Q1-Daten - nicht mehr und nicht weniger IBM vermeldete den Umsatz für das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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