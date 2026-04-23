Düsseldorf (ots) -Anlässlich des Earth Day (https://earthday.de/) am 22. April unterstreicht Reolink sein Engagement für Umwelt- und Tierschutz mit einer neuen Partnerschaft. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tierschutzbund (https://www.tierschutzbund.de/) stellt Reolink moderne Kameratechnologie bereit, um Tierschutzeinrichtungen in ganz Deutschland gezielt zu unterstützen und die Sicherheit und das Wohlergehen von Tieren nachhaltig zu verbessern.Im Fokus der Kooperation steht die Ausstattung von Tierheimen und Auffangstationen mit intelligenten Kamerasystemen. Diese ermöglichen eine effiziente Fernüberwachung von Gehegen sowie Kranken- und Quarantänestationen. Dadurch lassen sich aufwendige Kontrollgänge deutlich reduzieren - insbesondere in Nacht- und Wochenenddiensten. Mitarbeitende gewinnen wertvolle Zeit für die direkte Betreuung und Versorgung der Tiere. Gleichzeitig erhöht die Technologie die Sicherheit des Personals, etwa im Umgang mit großen oder verhaltensauffälligen Tieren.Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der PraxisDie Kameralösungen von Reolink kommen bereits in unterschiedlichsten Einrichtungen mit spezifischen Anforderungen zum Einsatz:- Im Tierschutzzentrum Weidefeld (https://www.tierschutzzentrum-weidefeld.de/), der größten Tierschutzeinrichtung des Deutschen Tierschutzbundes im Norden Deutschlands für beschlagnahmte oder in Not geratene Tiere, ermöglichen die Kamerasysteme eine diskrete Überwachung des Bärenrefugiums für gerettete Braun- und Kragenbären, ohne die Tiere in ihrem natürlichen Verhalten zu stören.- Auf der MonRo Ranch (https://monroranch.de/), einem Lebenshof für notleidende Tiere, der dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossen ist, wird die mobile Reolink Go Kamera eingesetzt, um Fangaktionen verletzter oder scheuer Streunerkatzen aus der Distanz zu steuern - ein entscheidender Vorteil für Tier und Mensch.- Auf dem Sonnenhof (https://www.tierschutz-sonnenhof.de/) des Deutschen Tierschutzbundes, wo vor allem ältere Hunde und Welpen aus illegalem Handel bis zu ihrer Vermittlung unterkommen, unterstützen die Kameras die Beobachtung von Tieren mit besonderen Bedürfnissen, etwa bei Epilepsie oder Angststörungen. Gleichzeitig tragen sie zum Schutz der Einrichtung vor Diebstahl bei."Die Kameras von Reolink geben ein gutes, sicheres Gefühl, weil jederzeit klar ist, wie es den Tieren geht. Sie entlasten das Personal, sorgen für wertvolle Zeitersparnis und ermöglichen so, dass sich Tierschützerinnen und Tierschützer auf die direkte Betreuung und Pflege der Tiere konzentrieren können. Durch die Technologie können wir das Wohlergehen der Tiere sicherstellen und gleichzeitig die Effizienz in den Tierschutz-Einrichtungen erhöhen", so Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes."Die Partnerschaft mit dem Deutschen Tierschutzbund liegt uns besonders am Herzen. Unsere Technologie schützt nicht nur Eigentum, sondern kann auch einen echten Beitrag zum Tierschutz leisten und die wichtige Arbeit der Tierschützerinnen und Tierschützer unterstützen", so Michael Rief, Country Director bei Reolink Deutschland. "Gerade am Earth Day wird deutlich, wie wirkungsvoll innovative Technologien und Naturschutz zusammenwirken können."Globales Engagement für den Tier- und NaturschutzDie Zusammenarbeit in Deutschland ist Teil eines umfassenden internationalen Engagements (https://reolink.com/lp/earth-day-2026/?utm_source=PR&utm_medium=Press+Release&utm_campaign=Earthday_DE_2604) von Reolink. Seit 2020 hat das Unternehmen weltweit 55 Organisationen in 13 Ländern mit Kameratechnologie und finanziellen Mitteln unterstützt, über 70 Prozent davon im Bereich des Tierschutzes. Im Jahr 2026 ging Reolink zudem eine Partnerschaft mit der National Wildlife Federation in den USA ein, um das Bewusstsein für den Schutz natürlicher Lebensräume weiter zu stärken.Mit diesen Initiativen leistet Reolink einen aktiven Beitrag zum Schutz unseres globalen Ökosystems.Erfahren Sie mehr über die Reolink-Kampagne zum (https://reolink.com/lp/earth-day-2026/?utm_source=PR&utm_medium=Press+Release&utm_campaign=Earthday_DE_2604) Earth Day sowie die Partnerschaften des Unternehmens im globalen Naturschutz. Informationen zu den Produkten und allen weiteren Aktionen unter Reolink.com (https://reolink.com/).Über ReolinkReolink bietet intelligente Sicherheitslösungen für Privathaushalte und Unternehmen an und strebt mit seiner breiten Produktpalette ein nahtloses Sicherheitserlebnis an. Das Unternehmen bietet Millionen von Kunden weltweit Videoüberwachung und Schutz und zeichnet sich durch sein Engagement für innovative Sicherheitstechnologien aus. Erfahren Sie mehr über Reolink-Angebote unter Reolink.com (https://reolink.com/de/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2961644/Main_Image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2961645/Supporting_Image_1.jpgPressekontakt:Reolink PR Team, pr@reolink.comOriginal-Content von: Reolink Innovation Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101882/100939647