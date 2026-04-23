Chart des Tages | Wohin steuert der Yen im Schatten von Hormuz und der BOJ?

Die aktuelle USDJPY Prognose zeigt ein Umfeld erhöhter Unsicherheit, in dem geopolitische Risiken, makroökonomische Daten und steigende Erwartungen an die Geldpolitik der Bank of Japan gleichzeitig auf den Markt wirken. Im heutigen Chart des Tages steht besonders die Marke von 160 im Mittelpunkt - ein Bereich, der sowohl als psychologische Barriere als auch als potenzielle Interventionszone gilt.

- USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 - Ticker: USD/JPY

Der Markt bewegt sich rund um diese Schlüsselzone und stellt die zentrale Frage: Kann die 160 nachhaltig überwunden werden - und wenn ja, unter welchen Bedingungen?

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chart des Tages: Was bewegt USDJPY aktuell?

Geopolitik und Straße von Hormus

Geopolitische Spannungen, insbesondere rund um die Straße von Hormus, bleiben ein zentraler Treiber der Marktstimmung. Risiken für Öl- und Gaslieferungen erhöhen die Energiepreise und führen zu stärkerer Volatilität.

Da Japan stark von Energieimporten abhängig ist, belasten steigende Rohstoffpreise die Handelsbilanz und erhöhen importierte Inflation. Dies schwächt tendenziell den Yen und stützt USDJPY, auch wenn geopolitische Risiken insgesamt zu unklaren Richtungsimpulsen führen....

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