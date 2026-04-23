DAX Prognose für Donnerstag, 23.04.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.317 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde direkt das Tageshoch formatiert. Es ging im weiteren Handelsverlauf abwärts, wobei sich der DAX bis zum Nachmittag über der 24.300 Punkte-Marke halten konnte. Der Xetra Schluss wurde über dieser Marke formatiert; es wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.212 Punkten aus dem Tageshandel. Im Rahmen des Frühhandels gab der DAX deutlich nach und fiel unter die 23.900 Punkte-Marke.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell unter Druck: Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch.

Der Index notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten, das kurzfristige Chartbild bleibt bärisch. Entscheidende Marke bei 23.999 Punkten: Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben.

Oberhalb Chancen auf Erholung, darunter erhöht sich das Risiko weiterer Abgaben. DAX Prognose leicht negativ: Seitwärts- bis Abwärtsbewegung mit 60 - Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario.

DAX aktuell: Rückblick auf den Handel vom 22.04.2026

Der DAX startete bei 24.317 Punkten in den vorbörslichen Handel und markierte direkt zum Xetra-Start das Tageshoch bei 24.393 Punkten. Im weiteren Verlauf zeigte sich Schwäche, wobei sich der Index zunächst über der Marke von 24.300 Punkten stabilisieren konnte.

Der Xetra-Schluss lag bei 24.210 Punkten, der Tagesschluss bei 24.212 Punkten. Nachbörslich bewegte sich der Markt seitwärts. Im Frühhandel setzte sich die Schwäche fort, der DAX fiel unter die Marke von 23.900 Punkten.

Marktbreite:

17 Gewinner, 23 Verlierer

Top-Werte: Siemens Energy (+7,74 - RWE (+4,39 - Infineon (+3,53 %)

Schwächste Werte: Deutsche Telekom (-5,15 - MTU (-3,80 - Siemens Healthineers (-2,23 %)

Chartanalyse DAX aktuell

Stundenchart (1h) - DAX Prognose kurzfristig: bärisch

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte zunächst über der SMA20 (24.123 Punkte), wurde jedoch an der SMA50 (24.254 Punkte) abgewiesen. Im weiteren Verlauf fiel der Index unter die SMA20 und im Frühhandel zusätzlich unter die SMA200 (24.138 Punkte)....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 75 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.