DAX setzt Verlustserie fort

Der DAX zeigt sich am Donnerstag schwächer und setzt die Verlustserie der vergangenen Tage fort. Auch der Euro Stoxx 50 notiert im Minus. Von den US-Börsen kommen vorbörslich ebenfalls negative Impulse. In Asien verzeichnete der Nikkei 225 erneut spürbare Verluste.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum des Tages stehen die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für Deutschland und die Eurozone. Die Frühindikatoren liefern am Vormittag wichtige Hinweise zur konjunkturellen Dynamik im Verarbeitenden Gewerbe und im Dienstleistungssektor. Am Nachmittag richten sich die Blicke in die USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dienen als Taktgeber für die Verfassung des US-Arbeitsmarkts und könnten die Zinserwartungen beeinflussen. Flankiert wird der Handel von einer an Fahrt aufnehmenden Berichtssaison, die punktuell für Bewegung sorgt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Infineon setzt seine dynamische Bewegung fort. Die Aktie zeigt sich deutlich fester, getragen von positiven Branchensignalen aus dem Halbleitersektor. Optimistische Geschäftsausblicke internationaler Wettbewerber schüren Hoffnungen auf anhaltend robuste Nachfrage, was dem DAX-Schwergewicht zusätzlichen Rückenwind verleiht.

SAP steht ebenfalls im Rampenlicht, allerdings mit gedämpfter Erwartungshaltung. Vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen am Abend ziehen sich Anleger zurück, das Papier zeigt sich schwächer. Die Vorsicht spiegelt weniger fundamentale Zweifel als vielmehr taktische Zurückhaltung vor dem Zahlenwerk wider.

Für Aufsehen sorgt L'Oréal in Paris. Der Kosmetikkonzern überrascht mit einem kräftigen Wachstum im ersten Quartal, besonders in den Kernmärkten USA und China. Die Aktie reagiert mit einem markanten Kurssprung - ein klares Signal für die wiedererstarkte operative Dynamik des Konzerns.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit SAPE SE Bull UN73XB 4,08 104,651847 EUR 3,57 Open End DAX Bull UN6WHR 10,21 23188,437774 Punkte 24,49 Open End DAX Bull UN6WHS 10,15 23198,456544 Punkte 24,94 Open End DAX Bear UG60FB 33,5 27488,626838 Punkte 7,23 Open End DAX Bear UG84SP 48,57 29003,130643 Punkte 4,91 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2026; 10:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Halliburton Company Call UN06FC 5,36 35,00 USD 4,48 16.09.2026 Tesla, Inc. Put HD9KA4 0,34 300,00 USD 8,89 17.06.2026 Brenntag SE Call UN0240 0,25 65,00 EUR 8,11 16.09.2026 AMD Inc. Call UG8M6C 2,84 295,00 USD 5,44 17.06.2026 American Express Co. Call HD6SSN 0,83 350,00 USD 12,98 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2026; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX Short UN2HU7 1,11 25807,243187 Punkte 15 Open End Siemens Energy AG Long UN4L2T 9,68 142,762956 EUR 5 Open End DAX Long UG9VDL 1,35 22585,066454 Punkte 15 Open End Rheinmetall AG Long UG46FK 2,24 948,757941 EUR 3 Open End Anheuser-Busch InBev N.V. Long UG75BR 4,45 49,705385 EUR 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.04.2026; 10:15 Uhr;

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