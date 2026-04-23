Dublin (www.fondscheck.de) - Mediolanum International Funds Limited ("Mediolanum") hat Martin Reeves zum Head of High Yield Fixed Income ernannt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mit dieser neu geschaffenen Führungsposition baut der europaweit führende Anbieter von Multi-Manager-Fonds seine firmeneigenen Anlagekompetenzen bei festverzinslichen Wertpapieren weiter aus - in seinen intern gemanagten Fonds verwaltet Mediolanum 22,4 Milliarden Euro von insgesamt 76,9 Milliarden Euro (Stand: Dezember 2025). Reeves wird an Anleihechef Daniel Loughney berichten und eng mit Chief Investment Officer Christophe Jaubert zusammenarbeiten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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