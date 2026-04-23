Rivian hat in seinem Werk in Normal (Illinois) die Serienproduktion des mittelgroßen Elektro-SUV R2 gestartet. Das Fahrzeug ist derzeit ab 57.990 Dollar bestellbar, die Übergabe der ersten Kundenfahrzeuge soll im Frühjahr erfolgen. Die ersten Exemplare in Kunden-Spezifikation, die jetzt die Produktionslinie im Werk Normal verlassen haben, werden laut Rivian noch finalen Qualitätskontrollen und internen Validierungs-Checks unterzogen. "Wir liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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