Le 22 avril/April 2026Trillion Energy International Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every five (5) pre-consolidated common shares.As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 41,624,457 common shares.The name and symbol will not change.Please note that all open orders will be canceled at the close of business on April 23, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.___________________________Trillion Energy International Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque cinq (5) actions ordinaires pré-consolidées.En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 41 624 457 actions ordinaires.Le nom et le symbole ne changeront pas.Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 23 avril 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: le 24 avril/April 2026Record Date/Date d'Enregistrement: le 24 avril/April 2026Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: le 27 avril/April 2026Symbol/Symbole: TCFNEW/NOUVEAU CUSIP: 89624B 50 0NEW/NOUVEAU ISIN: CA 89624B 50 0 9Old/Vieux CUSIP & ISIN: 89624B302/CA89624B3020If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question ou information complémentaire, veuillez contacter Listings au 416 367-7340 ou par courriel à: Listings@thecse.com.