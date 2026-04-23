Seit Anfang des Jahres kennt die Die Deutsche Rohstoff-Aktie nur die Richtung nach oben; das Allzeithoch lag bei rund 102 €. Mittlerweile korrigierte sie wieder und steht am Donnerstag aktuell bei 92,60 €. Der Ölförderer ist einer der größten Gewinner des Iran-Konfliktes. Geht der Kursanstieg weiter? Prognose angehoben Aufgrund der aktuellen Situation am Öl- und Gasmarkt hob der Konzern die Jahresprognose für 2026 deutlich an. Dabei unterscheidet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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