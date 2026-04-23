Die ServiceNow-Aktie konnte sich in den letzten Tagen deutlich von ihrem 3-Jahrestief absetzen, doch am Donnerstagmorgen crasht der Kurs des Software-Konzerns abermals um -12%. Fielen die Quartalszahlen von ServiceNow so enttäsuchend aus und können Anleger hier jetzt ein Schnäppchen machen? Exzellente Zahlen Die extrem negative Kursreaktion der ServiceNow-Aktie auf die vorgestellten Quartalszahlen ist mal wieder ein dieser Fälle, in denen ein Software-Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de