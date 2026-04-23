Die Smart InsurTech AG treibt den Einsatz künstlicher Intelligenz in ihrer Plattformtechnologie voran: Nun ist KI in das Vermittler-Frontend Smart Cockpit integriert und unterstützt bei der automatisierten Antragserfassung und Bestandsübertragung. Die intelligente Assistenz soll für Entlastung im Vermittleralltag sorgen. Mit der Integration von KI in das Vermittler-Frontend Smart Cockpit will die Smart InsurTech AG, Betreiberin der Versicherungsplattform SMART INSUR, Vermittler im Arbeitsalltag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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