Der Tech Trend Radar von Munich Re und ERGO liefert einen Überblick der technologiegetriebenen Entwicklungen in der Versicherungsbranche. Die Analyse nennt 25 Trends in Themenfeldern wie "Data & AI" oder "Healthy Human" und beleuchtet, welche Weichen es in der Assekuranz zu stellen gilt. Munich Re und ERGO haben die aktuelle Ausgabe des Tech Trend Radar vorgestellt. Die gemeinsame Publikation soll einen kompakten Überblick über globale, technologiegetriebene Entwicklungen geben, die in den kommenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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