Der wiedererstarkte KI-Boom treibt Halbleiteraktien auf neue Rekordstände. Ein Branchenindex verzeichnete am Mittwoch die längste Gewinnserie seiner Geschichte, während die Nachfrage im Zuge künstlicher Intelligenz weiter zunimmt. Der Philadelphia Semiconductor Index befindet sich aktuell in einer außergewöhnlichen Rally, getragen von massiven Investitionen in KI-Infrastruktur. Vor allem Schwergewichte wie Nvidia prägen diese Entwicklung maßgeblich. Die Dynamik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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