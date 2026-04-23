Das Lkw-Lade-Joint-Venture Milence hat an der Autobahn bei Kassel-Lohfelden einen neuen Truck-Ladepark eröffnet - und dessen Lader wurden diese Woche direkt stark strapaziert. Denn eine Demo-Tour mit Elektro-Lkw von Daimler Truck, MAN, Volvo Trucks und Renault Trucks machte auf ihrer 1.000 Kilometer langen Strecke von Paris nach Berlin am neuen Standort Halt. Wir waren vor Ort. Der Ladepark im nordhessischen Kassel-Lohfelden ist der neunte Standort ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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