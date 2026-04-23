Die dänische Ladeplattform Spirii erhält mit Mathias Wiecher einen neuen CEO. tritt die Nachfolge des Mitbegründers Tore Harritshoej an, der das Unternehmens seit dessen Gründung geleitet hat und nun zurücktreten wird. Mathias Wiecher (45) bringt mehr als zwölf Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen E-Mobilität, Energie und Verkehr mit, wie sein neuen Arbeitgeber mitteilt. Zuletzt war er seit September 2024 als General Manager für den Bereich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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